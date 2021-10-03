Hill: Трамп обратился в суд, чтобы «заставить» Twitter восстановить его аккаунт
Дональд Трамп просит федерального судью Флориды заставить Twitter восстановить его учётную запись. Накануне адвокаты бывшего президента США подали иск в отношении социальной сети и её генерального директора Джека Дорси, пишет The Hill.
В документе утверждается, что Twitter подверг Трампа цензуре. Более того, по словам юристов, компания пошла на этот шаг «под принуждением» со стороны членов конгресса. Представители соцсети отказались комментировать иск, отмечает издание.
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