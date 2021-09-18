Insider: Трампу «на пальцах» объясняли, как устроен Верховный суд США

Адвокатам Дональда Трампа пришлось «на пальцах» объяснять президенту устройство американской судебной системы, после того как тот захотел подать иск по поводу возможных фальсификаций на выборах, пишет The Insider. Согласно информации издания, адвокаты рассказали Трампу, что недовольство результатом выборов не является достаточным поводом для обращения в Верховный суд.
Адвокатам Дональда Трампа пришлось объяснять тому, что недовольство результатами выборов не является достаточным поводом для обращения в суд, сообщает The Insider.
Согласно информации издания, разговор между Трампом и адвокатами произошёл 6 ноября, спустя трое суток после дня выборов и за день до того, как основные американские СМИ объявили Джо Байдена победителем. Как отмечает The Insider, в какой-то момент разговор принял почти школьный характер, когда адвокаты пытались найти наилучший способ объяснить президенту принципы работы Верховного суда.
Сначала адвокаты сказали Трампу, что привести в пример возможные случаи фальсификации голосов будет непросто, поскольку надо будет привести законное основание, пишет издание: юристы подчеркнули Трампу, что недовольство результатами выборов не является достаточным законным основанием.
После этого Трамп предложил обратиться в Верховный суд напрямую, сообщает издание. В ответ на это адвокаты заявили, что для обращения в Верховный суд требуется длительный, поэтапный процесс. Издание напоминает, что после выборов Трамп не раз подталкивал Верховный суд к одобрению иска от штата Техас, призывавшего пересмотреть итоги голосования в четырёх штатах: Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии. Однако в декабре Верховный суд отклонил иск, объяснив своё решение недостаточным количеством доказательств. Это решение привело Трампа в ярость. У себя в Twitter он написал: «Верховный суд сильно подвёл нас. Никакой мудрости, никакой храбрости!».
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