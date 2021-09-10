Insider: «он бы улетел в нокаут в первые секунды» — Трамп пожелал сразиться на ринге с Байденом

В ходе пресс-конференции перед боксёрским поединком между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом, где Дональд Трамп выступит в роли комментатора, у бывшего президента спросили, с кем бы он хотел сразиться на ринге. Как сообщает Insider, Трамп заявил, что с профессиональными боксёрами драться бы не стал, но поучаствовал бы в бою с действующим президентом Джо Байденом, потому что тот «сдулся бы очень быстро».

В четверг 9 сентября экс-президент США Дональд Трамп по телефону принял участие в пресс-конференции, посвящённой предстоящему боксёрскому поединку между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом, сообщает Insider. Вместе со своим сыном Дональдом Трампом-младшим бывший глава Белого дома выступят комментаторами боя, который состоится в субботу во Флориде.

В ходе пресс-конференции у экс-президента спросили, с кем бы он хотел сразиться на ринге. «Что ж, если бы я мог выбрать кого угодно в мире, не только из профессиональных боксёров, потому что тогда бы я воздержался — это может быть чревато… Если, как вы говорите, я мог бы драться с кем угодно, наверное, проще всего мне бы дался бой с Джо Байденом, потому что, думаю, он бы очень быстро сдулся», — ответил Трамп. Его слова рассмешили участников пресс-конференции, отмечает Insider.

Как напоминает издание, в 2018 году Байден заявил, что если бы дело было в старших классах, он бы «как следует отметелил» Трампа за его сексисткие комментарии. На этот раз уже сам Трамп заявил: «У него (Байдена. — ИноТВ) были бы большие проблемы, если бы он решил участвовать в таком поединке. Думаю, он бы улетел в нокаут в первые несколько секунд».

По информации Insider, Трамп будет комментировать прямо из отеля Seminole Hard Rock Hotel and Casino в городе Холливуд, в котором и пройдёт бой. В этот вечер на ринге также пройдёт поединок между бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе британцем Дэвидом Хэем и предпринимателем Джо Фурьне.

«Мне нравятся достойные бойцы и зрелищные поединки. С нетерпением жду оба боя в эту субботу и уже хочу поделиться своими мыслями о том, что будет происходить на ринге. Не пропустите столь примечательное событие», — анонсировал экс-президент в преддверии боя.

Как рассказал Трамп в ходе пресс-конференции, участие Холифилда стало «одной из причин», почему он согласился комментировать поединок. «Мы с Холифилдом были близки в невероятные моменты, когда он одерживал невероятные победы. Это просто фантастический человек. Не знаю, слышит ли он меня сейчас, надеюсь, что да, но хочу сказать, что у Эвандера огромное сердце», — отметил бывший глава Белого дома.