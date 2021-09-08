«Ничтожество с падающим рейтингом» — Fox News прокомментировал отношение американцев к Байдену

Деятельность президента США Джо Байдена одобряют лишь 44 процента американцев, передаёт Fox News со ссылкой на новый опрос. По мнению политтехнолога Джонатана Мэдисона, падение рейтинга — расплата за невыполнение предвыборных обещаний. Согласно исследованию Колледжа Эмерсон, при нынешнем уровне популярности Байден проиграл бы своему предшественнику Дональду Трампу на выборах 2024 года.

Рейтинг президента Байдена обвалился. Согласно новому опросу, проведённому ABC News и The Washington Post, работу Байдена в Белом доме одобряют лишь 44 процента американцев. Это один из нескольких опросов, демонстрирующих столь низкие показатели. А новый опрос Колледжа Эмерсон показал, что на гипотетических выборах 2024 года Трамп побеждает Байдена.

Джонатан, что вы думаете об этих опросах?

ДЖОНАТАН МЭДИСОН, республиканский политтехнолог: Я знаю, что независимые избиратели… Среди независимых его рейтинг 36 процентов, согласно докладу CBS… простите, PBS и NPR. Но, знаете, эти рейтинги, по сути, отражают мнение американцев. Факт тот, что президент не исполнил своих обещаний.

Президент обещал более безопасную Америку, а мы видим пик преступности по всей стране. Мы только что слышали сообщения о насильственной смерти 60 человек в Чикаго. Мы слышали, как президент обещал, по сути, обновление Америки на внешнеполитической арене. Но, выйдя из Афганистана, он превратил нашу страну в национальный… международный позор. Думаю, мы просто видим естественную реакцию на невыполненные обещания. И ситуация ещё больше ухудшится, прежде чем начнёт выправляться.

У него как минимум полное отсутствие эмпатии, Майкл. Этот человек смотрел на часы во время траурной церемонии передачи (останков погибших военнослужащих. — ИноТВ). Так что родственники героев уже говорили ему: «Перестаньте смотреть на часы!» За семь месяцев на посту он успел наломать дров. Он отодвинул США буквально на 45 лет назад!

МАЙКЛ ЛИ, основатель Michael Lee Strategy: Даген, это катастрофа за катастрофой! Но вспомните, как многие не приемлющие Трампа республиканцы, IT-гиганты, господствующие СМИ, многие в вашингтонском истеблишменте говорили, что это (избрание Байдена на пост президента США. — ИноТВ) будет возвращением к компетентности и приличиям и что Америка вернулась. Думаю, именно из-за такого вот «возвращения» Америки Трамп и победил в 2016 году. Я считаю, люди сыты по горло той ерундой, которую несёт вашингтонский истеблишмент.

И, по-моему, ничто так не олицетворяет вашингтонский истеблишмент, как Джо Байден. Этот человек был там более чем за десять лет до моего рождения, у него нет никаких заметных достижений, а сейчас у него умопомрачительные неудачи. Вы когда-нибудь в жизни допускали мысль, что вы увидите военный парад «Талибана»* в нашем собственном военном снаряжении, которое мы для них купили? На данном этапе уже просто нет слов.

Вот что бывает, когда голосуешь за человека, а не за политическую программу. Человек с недостатками, но с хорошей программой гораздо благотворнее для страны. А вместо этого… ничтожество с падающим рейтингом.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

