«Ничтожество с падающим рейтингом» — Fox News прокомментировал отношение американцев к Байдену
Рейтинг президента Байдена обвалился. Согласно новому опросу, проведённому ABC News и The Washington Post, работу Байдена в Белом доме одобряют лишь 44 процента американцев. Это один из нескольких опросов, демонстрирующих столь низкие показатели. А новый опрос Колледжа Эмерсон показал, что на гипотетических выборах 2024 года Трамп побеждает Байдена.
Джонатан, что вы думаете об этих опросах?
ДЖОНАТАН МЭДИСОН, республиканский политтехнолог: Я знаю, что независимые избиратели… Среди независимых его рейтинг 36 процентов, согласно докладу CBS… простите, PBS и NPR. Но, знаете, эти рейтинги, по сути, отражают мнение американцев. Факт тот, что президент не исполнил своих обещаний.
Президент обещал более безопасную Америку, а мы видим пик преступности по всей стране. Мы только что слышали сообщения о насильственной смерти 60 человек в Чикаго. Мы слышали, как президент обещал, по сути, обновление Америки на внешнеполитической арене. Но, выйдя из Афганистана, он превратил нашу страну в национальный… международный позор. Думаю, мы просто видим естественную реакцию на невыполненные обещания. И ситуация ещё больше ухудшится, прежде чем начнёт выправляться.
У него как минимум полное отсутствие эмпатии, Майкл. Этот человек смотрел на часы во время траурной церемонии передачи (останков погибших военнослужащих. — ИноТВ). Так что родственники героев уже говорили ему: «Перестаньте смотреть на часы!» За семь месяцев на посту он успел наломать дров. Он отодвинул США буквально на 45 лет назад!
МАЙКЛ ЛИ, основатель Michael Lee Strategy: Даген, это катастрофа за катастрофой! Но вспомните, как многие не приемлющие Трампа республиканцы, IT-гиганты, господствующие СМИ, многие в вашингтонском истеблишменте говорили, что это (избрание Байдена на пост президента США. — ИноТВ) будет возвращением к компетентности и приличиям и что Америка вернулась. Думаю, именно из-за такого вот «возвращения» Америки Трамп и победил в 2016 году. Я считаю, люди сыты по горло той ерундой, которую несёт вашингтонский истеблишмент.
И, по-моему, ничто так не олицетворяет вашингтонский истеблишмент, как Джо Байден. Этот человек был там более чем за десять лет до моего рождения, у него нет никаких заметных достижений, а сейчас у него умопомрачительные неудачи. Вы когда-нибудь в жизни допускали мысль, что вы увидите военный парад «Талибана»* в нашем собственном военном снаряжении, которое мы для них купили? На данном этапе уже просто нет слов.
Вот что бывает, когда голосуешь за человека, а не за политическую программу. Человек с недостатками, но с хорошей программой гораздо благотворнее для страны. А вместо этого… ничтожество с падающим рейтингом.
Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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