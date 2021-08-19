Hill: «и это без учёта последних событий в Афганистане» — рейтинг Байдена впервые за время его правления упал ниже 50%

04:56
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил опасную отметку в 600 см
Уровень воды в реке Амур в районе города Хабаровска превысил отметку опасного явления и достиг 602 см. Об этом сообщили в Главном управления МЧС по Хабаровскому краю.
04:39
Число жертв землетрясения в Гаити достигло 2189
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 2189, пострадали более 12 тыс. человек. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты республики.
04:21
В Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами
В Якутск прибыл четвёртый самолёт Бе-200 МЧС России для помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Сергей Игнатенко.
04:04
Патрушев не исключил повторения афганского сценария на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что на Украине может повториться афганский сценарий.
03:46
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 3 152 205
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 3 152 205.
03:28
Байден допустил присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
Президент Соединённых Штатов Джо Байден не исключил, что американские военные могут остаться в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США из республики.
03:10
В МЧС сообщили об обнаружении тел двух туристов на Ключевском вулкане
Тела двух туристов, которые ранее сорвались с Ключевского вулкана на Камчатке, найдены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
02:52
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Московском регионе к выходным
Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин заявил, что температура в Московском регионе понизится к выходным на 8...10 ˚С и будет в пределах +20...+22 ˚С.
02:34
Патрушев прокомментировал возможность ввода российских войск в Афганистан
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет.
02:15
В Бразилии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса
В Бразилии за сутки зафиксировали 41 714 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 20 457 897.
01:58
Байден назвал неизбежным хаос в Афганистане после вывода войск США
Американский лидер Джо Байден рассказал, что хаос после вывода войск США из Афганистана был неизбежен.
01:40
Число случаев коронавируса в Аргентине превысило 5,1 млн
За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 9764 и достигло 5 106 207.
01:23
«Ъ»: в МВД предложили исключить ряд проверок из техосмотра
В МВД предложили исключить ряд обязательных проверок из процедуры прохождения техосмотра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.
01:05
На место крушения МиГ-29 под Астраханью направили комиссию Главкома ВКС России
На место падения истребителя Миг-29 в Астраханской области направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
01:01
СЭ: Андрей Свечников подпишет контракт с «Каролиной» на восемь лет
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подпишет новый восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Роли.
00:52
Фанат «Челси» на открытой тренировке призвал убрать Вернера из команды
Фанат лондонского «Челси» на открытой тренировке команды призвал убрать нападающего Тимо Вернера из клуба.
00:47
США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганцам после вывода военных
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении продолжать оказывать гуманитарную поддержку населению Афганистана после полного вывода американских военных из республики.
00:41
Врач «Зенита» получил приглашение в медштаб сборной России по футболу
Врач петербургского «Зенита» Владимир Хайтин был приглашён в медицинский штаб сборной России по футболу на сентябрьские матчи национальной команды.
00:29
Террористы совершили 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:28
Итальянский журналист сообщил, что «Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна
Футбольный клуб «Ростов» отклонил предложения английских «Ньюкасла» и «Норвича» о покупке полузащитника команды Матиаса Норманна.
00:22
Refuerzos CASLA: ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча
Московский футбольный клуб ЦСКА просрочил платёж аргентинскому «Сан-Лоренсо» за трансфер нападающего Адольфо Гайча.
00:12
В Пентагоне сообщили о стабильной ситуации в аэропорту Кабула
Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.
00:10
Украинский журналист заявил, что российский футбол потерпел крах
Украинский журналист Артём Франков поделился мнением о нынешнем состоянии футбола в России и на Украине и предсказал, что в скором времени коллективы из УПЛ будут занимать более высокую позицию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
23:55
«Бенфика» одолела ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда ЛЧ
Португальская «Бенфика» одержала победу над голландским ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
23:55
Самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области
Самолёт МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области. Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, пилот погиб.
23:49
В МВФ заявили, что «Талибан» не получит доступ к выделяемым фондом ресурсам
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о приостановке помощи Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом власти в стране. Радикальное движение «Талибан»* не получит ресурсы финансовой организации.
23:47
«Селтик» обыграл «АЗ Алкмар» в первом матче раунда плей-офф в отборе Лиги Европы
Шотландский «Селтик» одержал победу над голландским клубом «АЗ Алкмар» в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.
23:41
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США
Павел Воронков, менеджер серебряной призёрки ОИ-2020 по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой, сообщил, что россиянка не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в США.
23:37
Во Франции 40 млн человек полностью привились от коронавируса
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 40 млн граждан страны.
23:25
В США заявили, что Гани потерял политическую значимость в Афганистане
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что бежавший из Афганистана Ашраф Гани, который занимал пост президента страны, больше не является значимой политической фигурой на родине.
23:22
СКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в хоккейном Кубке чемпионов
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над казанским клубом «Ак Барс» в матче предсезонного турнира — Кубка чемпионов.
23:16
Агент немецкого футболиста Безушкова рассказал, как игрок может получить гражданство России
Инго Хаспель, агент выступающего за «Ян Регенсбург» немецкого футболиста с русскими корнями Макса Безушкова, рассказал, при каких условиях его клиент может получить гражданство России и выступать в Российской премьер-лиге.
23:09
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 208 470 375 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 542 708 заболевших COVID-19.
23:02
«Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде футболиста «Спартака» Роши
Нападающий московского «Спартака» Педро Роша перешёл на правах аренды в бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе».
22:57
В Пентагоне назвали число американских военных в аэропорту Кабула
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассказал, сколько американских военных в настоящий момент несут свою службу в аэропорту Кабула.
22:52
Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.
22:46
Цена нефти WTI опустилась ниже $65
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $65 за баррель впервые с 24 мая.
22:43
Экс-тренер «Сочи» Точилин возглавил «Кубань»
Бывший наставник «Сочи» и «Олимпа» из Долгопрудного Александр Точилин стал новым главным тренером краснодарской «Кубани».
22:41
Гани заявил о готовившемся в Афганистане заговоре против него
Ашраф Гани, занимавший пост президента Афганистана, сообщил, что в стране подготавливался заговор, угрожавший его жизни.
22:29
Рублёв победил Чилича и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Андрей Рублёв взял верх над хорватом Марином Чиличем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.
22:24
В Британии за сутки выявили более 33 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 33 904 человек, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 6 355 887.
22:22
«Краснодар» представил комплект третьей игровой формы
Футбольный клуб «Краснодар» презентовал комплект третьей игровой формы на сезон-2021/22.
22:14
Комик Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине
Известный российский стендап-комик Руслан Белый поделился мнением по поводу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
22:11
Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Меркель и Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным до конца текущей недели.
21:59
В Риге проходит митинг против обязательной вакцинации от COVID-19
В латвийской столице проходит акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.
21:59
Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги
Менеджер Ольга Назарова, представляющая интересы выступающей в прыжках в высоту российской легкоатлетки Мария Ласицкене, сообщила, что спортсменка не смогла получить визу в США для участия в этапе Бриллиантовой лиги.
21:51
МИД России: в ФРГ не представили доказательств обвинений в адрес Москвы по «делу Навального»
В заявлении, обнародованном МИД России в связи с годовщиной «дела Навального», сообщается, что Берлин не предоставил никаких доказательств своих обвинений в адрес России по инциденту с Алексеем Навальным.
21:50
Панарин заявил о своём желании сыграть на Олимпиаде в Пекине
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возможном выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
21:42
Во Франции рассказали о готовности 20-летнего футболиста «Кана» перейти в «Локомотив»
Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в московский футбольный клуб «Локомотив».
21:38
Ашраф Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшее время
Бежавший из Афганистана Ашраф Гани, занимавший пост президента, в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в страну.