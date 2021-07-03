CNN: четвёртая строчка с конца — Трампа признали одним из худших президентов США за полтора столетия
Бывшего президента Дональда Трампа признали худшим главой государства за последние 150 лет — а в антирейтинге президентов за всю историю США он занял четвёртую строчку. Таковы результаты проведённого некоммерческой телевизионной сетью C-SPAN исследования, в рамках которого свои оценки высказали около 150 историков и профессиональных экспертов по институту президентства.
А со мной на связь выходит один из историков, чьё мнение учитывалось в исследовании — Тим Нафтали, историк-эксперт CNN по президентам и бывший директор Президентской библиотеки Ричарда Никсона. Знаете, Тим, положительный момент во всём этом, с точки зрения Трампа, всё-таки есть: он ведь обошёл в рейтинге Франклина Пирса, Джеймса Бьюкенена и Эндрю Джонсона — ну, то есть трёх расистов, двое из которых проявили такую безучастность, что довели страну до гражданской войны. Так что Трампу, вроде бы, хоть в этом смысле повезло — так ведь?
ТИМ НАФТАЛИ, историк-эксперт CNN по президентам: Вообще дебютировать сразу в «подвальной» части рейтинга президентов — результат просто ужасный. А Трамп стал первым, кто дебютировал по результатам исследования на этом уровне, со времён Уоррена Гардинга — то есть с начала XX века, когда отец историка Артура Шлезингера начал вести рейтинг президентов. Трамп, который обожает говорить о себе в превосходной степени, такому исходу вряд ли обрадуется.
Кстати, среди историков, участвовавших в исследовании, — исследователи самых разных судеб и политических взглядов, так что Трамп сел в лужу как с точки зрения консерваторов, так и по мнению либералов.
А как вообще оценивали его достижения? Трамп стал почти худшим президентом в истории, по мнению историков, — но что это конкретно значит?
ТИМ НАФТАЛИ: Нам выдали список из десяти характеристик президентов и попросили оценить каждого президента по шкале от одного до десяти по всем этим десяти параметрам, включая моральный авторитет, внешнеполитический курс, административно-управленческие навыки и так далее. Когда подвели итоги, на первом месте оказался Авраам Линкольн, на втором — Джордж Вашингтон, ну а Дональд Трамп разделил с Франклином Пирсом 41-ю и 42-ю строчки.
Да уж, ужасающее зрелище. А какие-то конкуренты посовременнее за нижние строчки рейтинга у Трампа имеются?
ТИМ НАФТАЛИ: Его только на десять строчек опередил Ричард Никсон, так что если у Трампа и есть современный конкурент, то это, пожалуй, он. Но Ричард Никсон ведь не потерпел фиаско в плане борьбы с пандемией, ставшей самым страшным для нашей страны кризисом в плане здравоохранения за последние сто лет.
Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.
Ссылки по теме
-
Fox News: «Это нужно стране!» — Трамп определился с планами по возвращению в Белый дом
-
Insider: за весь свой президентский срок Трамп ни разу не поднялся на второй этаж Белого дома
-
CNN: Меланья Трамп вошла в историю как самая непопулярная первая леди США
-
BI: американцы назвали Трампа самым почитаемым человеком 2020 года