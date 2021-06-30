Insider: за весь свой президентский срок Трамп ни разу не поднялся на второй этаж Белого дома

Дональд Трамп никогда не поднимался по лестнице на второй этаж Белого дома, пишет Insider, ссылаясь на отрывок из новой книги Майкла Вольфа. В книге отмечается, что некоторые ближайшие советники Трампа пользовались этим и работали на втором этаже, чтобы избежать личных контактов с президентом.

Работа на втором этаже Белого дома помогала советникам и помощникам избегать персональных контактов с Дональдом Трампом, поскольку тот никогда не поднимался туда по лестнице, пишет Insider, ссылаясь на информацию из новой книги Майкла Вольфа.

Как пишет Вольф, работа на втором этаже «в какой-то мере означала обособленность, но в то же время и защиту», потому что «Трамп никогда не поднимался по лестнице». К примеру, на втором этаже Белого дома работали советники Келлиуайн Конвей и Стефан Миллер.

Отрывок из книги Вольфа, опубликованный в New York Magazine, пролил дополнительный свет на нестыковки между Дональдом Трампом и его окружением, пишет Insider. Издание отмечает, что сомнения в том, что Трамп поднимается на второй этаж Белого дома выражались ещё в 2017 году, то есть в самом начале его президентства.

Insider напоминает, что в апреле этого года Трамп неожиданно выступил в защиту Джо Байдена, когда тот несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта. Экс-президент отверг обвинения в том, что Байден слишком стар и сравнил его инцидент с собственным происшествием во время спуска по трапу в Вест-Пойнте в июне 2020 года.

«Я знаю, если бы на я его месте был бы я, то они бы все с ума посходили. У меня у самого был момент на очень скользком трапе», — приводит издание слова Трампа.