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CNN: в Белом доме объяснили, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

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Джо Байден «на 100% в порядке», после того, как несколько раз споткнулся на трапе борта номер один, сообщает CNN со ссылкой на слова первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер заявила, что причиной инцидента стал сильный ветер.
CNN: в Белом доме объяснили, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра
Reuters

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Джо Байден «на 100% в порядке», после того как споткнулся, поднимаясь на борт номер один, сообщает CNN.

Издание напоминает, что вчера Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта, поднялся, а затем споткнулся ещё раз. Споткнувшись во второй раз, он поднялся после короткого промедления.
 
«Как вы знаете, на улице сейчас ветрено, очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по трапу», — приводит CNN слова Карин Жан-Пьер, сказанные во время общения с репортёрами, в то время как борт номер один направлялся в Атланту. Жан-Пьер несколько раз повторила, что президент в порядке, и не прокомментировала, повредил ли Байден ногу, которую сломал в ноябре, играя со своей собакой.
 
Как пишет CNN, во время предвыборной кампании, команда Байдена выпустила заключение по медицинской истории своего кандидата. В рамках заключения доктор Кевин О’Коннор, бывший врачом Байдена с 2009 года, написал, что президент «энергичен и здоров». 
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CNN США Северная Америка
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