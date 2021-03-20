CNN: в Белом доме объяснили, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

12:02
Телеведущий Пётр Кулешов рассказал, что сделал прививку от коронавируса
Ведущий телепередачи «Своя игра» Пётр Кулешов рассказал RT, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
12:00
Хоккеист «Питтсбурга» назвал травму Малкина испытанием для команды
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг отреагировал на травму российского нападающего команды Евгения Малкина.
11:52
Тарпищев считает, что Карацев может попасть в топ-20 рейтинга ATP уже в этом году
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева над Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
11:49
Режиссёр рассказал о съёмках фильма «Сёстры»
Режиссёр Никита Веденяпин рассказал о съёмках документального фильма «Сёстры» — совместного проекта канала RT Россия и ГКБ №40 в Коммунарке.
11:43
В России изменились правила выхода в отпуск для работников с детьми
В России вступил в силу закон, согласно которому работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до того момента, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет.
11:43
Суд Украины арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»
Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич», сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
11:42
Менеджер Ковалёва заявил, что боксёр не виноват в обнаружении допинга в своём организме
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, рассказал о наличии документов, которые доказывают невиновность спортсмена в применении допинга.
11:32
Агент Влашича отреагировал на слух об интересе «Милана»
Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в итальянский «Милан».
11:29
Второй боевой корабль США направился в Чёрное море
Второй за сутки боевой корабль американских Военно-морских сил направился в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности в регионе, сообщили в 6-м оперативном флоте США.
11:27
Шахматист Непомнящий обыграл Карлсена и вышел в финал турнира Magnus Carlsen Invitational
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале турнира Magnus Carlsen Invitational.
11:18
СМИ: «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем
Итальянский футбольный клуб «Милан» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу.
11:17
В Москве за сутки выявили 1728 случаев коронавируса
В Москве в течение суток зафиксировано 1728 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
11:02
Головин вышел в лидеры «Монако» по результативным передачам
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в лидеры команды по количеству голевых пасов в нынешнем сезоне.
11:01
В России за сутки выявили 9632 случая коронавируса
В течение суток в России выявили 9632 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне стало известно о 9699 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
10:56
В Госдуме оценили слова Авакова о возможности новой холодной войны
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
10:55
В Новосибирской области завели дело об убийстве шестилетнего мальчика
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика. По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим ребёнка, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
10:54
Евсеев отреагировал на слух о назначении в «Ротор»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможности возглавить волгоградский футбольный клуб «Ротор».
10:48
Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии
Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в национальной сборной.
10:40
На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 15 292 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 535 218, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов
10:39
Глушаков: многие пишут, что надо остановить «Зенит» в интересах «Спартака»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
10:28
Сёмин опроверг слухи о возможном назначении тренером «Ротора»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера волгоградского «Ротора».
10:26
В Лесосибирске после гибели четырёх детей при пожаре задержан чиновник
Директор Управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по подозрению в халатности в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четырёх детей при пожаре в многоквартирном жилом доме.
10:23
Игрок тульского «Арсенала»: до 15—17 лет российские футболисты ничем не хуже европейцев
Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев высказался о переходе во взрослый футбол в России.
10:10
На Украине создан центр противодействия дезинформации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране центра противодействия дезинформации, сообщает его пресс-служба.
10:05
Глушаков считает, что заслуживает вызова в сборную России по футболу
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что надеялся на вызов в сборную России по футболу перед матчем с Мальтой в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
09:56
Обвиняемого в получении взяток новосибирского замминистра арестовали
Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
09:55
Трусова: Плющенко регулярно придумывает новые упражнения, которые я раньше не выполняла
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
09:46
Овечкин высказался о своём дубле в матче с «Рейнджерс»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём дубле в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
09:42
«Роскосмос» назвал новую дату запланированного пуска ракеты «Союз»
Перенесённый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 иностранными спутниками с космодрома Байконур состоится в воскресенье, 21 марта, сообщили в «Роскосмосе».
09:41
СМИ: «Ротор» намерен предложить Сёмину возглавить команду
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» предложит возглавить команду бывшему наставнику московского «Локомотива» Юрию Сёмину.
09:30
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане к югу от австралийского штата Тасмания. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
09:23
«Бруклин» проиграл «Орландо» в НБА, несмотря на 43 очка Ирвинга
«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:18
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о пожаре в Карачаево-Черкесии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о пожаре в пункте выдачи интернет-заказов в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали пять человек.
09:07
Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:03
В Сургуте семь человек пострадали в результате пожара
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в связи с возгоранием в административно-бытовом здании в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек.
09:00
Передача Нестерова помогла «Калгари» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
«Калгари Флэймз» взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:55
Калинская уступила Голубич в четвертьфинале турнира WTA в Монтеррее
Россиянка Анна Калинская потерпела поражение от Виктории Голубич из Швейцарии в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
08:49
Запуск ракеты «Союз-2.1а» перенесён
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 космическими аппаратами из 18 стран с космодрома Байконур перенесён на резервную дату, сообщили в «Роскосмосе».
08:48
Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по числу матчей с более чем одним голом
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей с более чем одной заброшенной шайбой за одну игру.
08:40
Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою голевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до пяти матчей.
08:38
Аваков не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
08:32
Буллит Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:23
Панарин в матче с «Вашингтоном» отличился в третьей игре подряд в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в третьем матче подряд забросил шайбу в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:14
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» волевую победу над «Рейнджерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:12
Экс-президент Перу госпитализирован
Бывший президент Перу 82-летний Альберто Фухимори госпитализирован из-за недостаточного уровня насыщения крови кислородом, сообщил врач семьи Алехандро Агинага.
07:55
Синоптик рассказал о времени смены резины
Менять резину раньше второй декады апреля не принято, так как ночные температуры в центре Европейской России могут быть ниже нуля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
07:35
На востоке Австралии проводится эвакуация из-за наводнений
Власти штата Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии приняли решение начать эвакуацию жителей ряда прибрежных городов в связи с наводнениями и штормами.
07:20
В Гидрометцентре не исключили снегопада в Москве в начале апреля
В первой декаде апреля в Москве возможно выпадение снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
07:05
Парагвай получил первую партию вакцины AstraZeneca
Первая партия вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca прибыла в Парагвай.
06:49
Президент Эквадора назначил нового главу Минздрава
Президент Эквадора Ленин Морено назначил Мауро Фалькони новым министром здравоохранения страны.