Metro: Байден споткнулся трижды, поднимаясь по трапу на борт номер один

Джо Байден споткнулся три раза подряд, когда поднимался по трапу на борт номер один, сообщает Metro.

78-летний президент Соединённых Штатов Америки запечатлён на видео неоднократно терявшим опору и спотыкавшимся во время посадки на самолёт с авиабазы Эндрюс в Мэриленде в пятницу. Оттуда лидер Белого дома собирался направиться в Атланту, штат Джорджия.

Как сообщает издание, Байден, похоже, не получил никаких травм, и ему удалось восстановить самообладание, чтобы подняться по оставшейся части лестницы без каких-либо видимых повреждений. Поднявшись наверх по трапу, застеленному красной ковровой дорожкой, президент США отдал честь ожидающим его военнослужащим.

Репортер LA Times Крис Мегериан написал в твиттере о том, что «Джо Байден спотыкается, поднимаясь по трапу борта номер один», рядом с фотографией американского президента после того, как тот несколько раз споткнулся. Как подчёркивает издание, Байден — самый возрастной президент, когда-либо избиравшийся на пост главы США, и его предшественник, 74-летний Дональд Трамп, неоднократно критиковал Байдена за то, что он слишком стар для этой роли.

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk

— Trevor Hunnicutt (@TrevorNews) March 19, 2021