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«Один — ноль в пользу Путина»: Die Zeit о последствиях высказывания Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неважно, были ли обоснованными обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина или нет, пишет журналист Михаэль Тьюманн в своей статье для Die Zeit. Путин быстро распознал несостоятельность этих слов и ответил своему коллеге. Как отмечает автор, несмотря на жёсткую риторику, Байден не будет сжигать все мосты с Россией: недаром в рамках одного из первых своих действий на посту президента он продлил договор СНВ-3.
«Один — ноль в пользу Путина»: Die Zeit о последствиях высказывания Байдена
Reuters

Джо Байден косвенно назвал Владимира Путина «убийцей», пишет журналист Михаэль Тьюманн в своей статье для Die Zeit: столь жёсткие слова будет трудно взять назад. Они окажут сильное влияние на отношения между двумя президентами. Возникает ли в этой связи угроза опасной эскалации?

Автор напоминает, что бывший президент США Барак Обама также уязвлял Путина: в 2014 году, после присоединения Крыма, он назвал Россию «региональной державой». Как отмечает Тьюманн, тогда возмущение Москвы было ещё более сильным, поскольку, с точки зрения российской стороны, уничижение — это ещё хуже, чем словесное осуждение.
 
Мы вряд ли точно узнаем, о чём думал Байден, когда ведущий американского ТВ спросил его, не считает ли он Путина убийцей, пишет автор. Возможно, он думал о попытке отравления оппозиционера Алексея Навального или об интервенции России в другие страны. Однако, вне зависимости от того, обосновано ли такое обвинение или нет, о таком должны говорить не президенты, а прокуроры и судьи. Путин быстро распознал несостоятельность слов Байдена, отмечает Тьюманн. В своей речи он пожелал Байдену «здоровья» и отметил, что такие высказывания вернутся их автору. Один — ноль, в пользу Путина, резюмирует автор.
 
При этом последствия этих слов будут ограниченными, считает Тьюманн. Байден стал первым президентом со времён Рональда Рейгана, не начавшим отношения с Россией с перезагрузки. Он хорошо знает Путина, он был вице-президентом во время правления Барака Обамы.
 
Администрация Байдена ещё в начале марта ввела новые санкции против России и анонсировала последующие штрафные меры. Однако вместе с тем складывается впечатление, что Байден не намерен полностью сжигать мосты с Россией, отмечает автор. Одним из первых его действий на посту президента стало продление договора СНВ-3. В последующие годы Россия и США намерены выработать соглашение, которое будет включать в себя все типы новых вооружений. Таким образом, отношения между двумя странами могут быть холодными, но диалог между ними будет продолжаться несмотря ни на что. 
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