ABC News: Байден пообещал, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы

В интервью ABC News Джо Байден заявил, что Владимир Путин «поплатится» за «российское вмешательство» в американские выборы. При этом президент США отметил, что Вашингтон намерен продолжить сотрудничество с Москвой в вопросах, в которых интересы двух стран совпадают.
Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы. С таким обещанием в эфире ABC News выступил президент США Джо Байден. При этом он подчеркнул, что предупреждал российского коллегу о последствиях во время телефонных переговоров в конце января.
Накануне офис главы Национальной разведки США опубликовал доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Его авторы обвиняют Путина в том, что он курировал операцию по «дискредитации» Джо Байдена, поясняет телеканал.
«Он (Путин — ИноТВ) поплатится,— заверил глава Белого дома. —Мы долго разговаривали, он и я, когда мы… я знаю его относительно хорошо. И в начале беседы я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я выясню, что это (российское вмешательство. —ИноТВ) произошло, то будьте готовы (к ответным мерам. —ИноТВ)»
Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос поинтересовался у президента: «Значит, вы знакомы с Владимиром Путиным. Вы считаете его убийцей?» На что Байден ответил: «Хммм, считаю». После этого он повторил, что заставит российского президента «заплатить», но не пояснил, что именно он намерен предпринять.
В то же время Байден признал, что Вашингтон «может делать два дела сразу», то есть работать с Москвой в вопросах, где интересы двух сторон пересекаются. В качестве примера он привёл решение его администрации продлить договор СНВ-III, обращает внимание ABC News.
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