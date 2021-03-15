Fox: Байден стал «американским Брежневым» — оторван от реальности и выступает с «галюциногенными» речами

Джо Байден напоминает советского лидера Леонида Брежнева. Как и генсек-долгожитель, он стар, оторван от реальности и представляет собой номинальную фигуру, не принимающую реальных решений, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. На такое сравнение Карлсона натолкнула недавняя речь Байдена о пандемии, в которой президент пообещал американцам, что они смогут отметить 4 июля День независимости США на традиционном барбекю, если будут соблюдать все предписания властей.

Добрый вечер! Приветствуем вас на передаче Tucker Carlson Tonight!

В мире, как и всегда, происходит множество разных событий, поэтому начать сегодня мы могли бы с самых разных сюжетов — и мы о них говорили. Но в конечном счёте мы так и не смогли выкинуть из головы речь Джо Байдена о пандемии коронавируса. Вы её вчера слушали? Ну, то самое выступление, где он, вроде бы, выражает такую сильную печаль по поводу локдаунов, которые уничтожили многочисленные предприятия, не давали детям — по его словам, «целому поколению» ребят — учиться в школе и довели столько людей до самоубийства. Между тем, Байден ни разу не упомянул и даже не намекнул на то, что за этими локдаунами стоят как раз он лично и его партия. «Печально, что вам поставили фингал», — сказал он, ударив вас кулаком в лицо. В общем, впечатление речь производила гротескное, и в таком духе выступление было выдержано целиком: было в нём что-то такое галюциногенное, будто бы оно было не вполне реальным.

Впрочем, Джо Байден и сам не вполне способен поддерживать связь с реальностью — и, быть может, как раз поэтому он так и говорит. Байден больше года жил в полной изоляции и не общался ни с кем, кроме своих приспешников. Всё это время он ни разу не сел за руль и ни единожды не присел на траву, чтобы поглазеть в небо — а если он где-то и был и что-то делал, то только в обстановке жесточайшего контроля. Какой, наверное, странной была такая вот жизнь.

Джо Байден, должно быть, думает, что все американцы так же напуганы «короной», как он сам, и потому живут в таком же «бункере». Байден полностью оторван от реальности. Журналист Алекс Беренсон охарактеризовал вчерашнюю речь президента как «позднесоветскую» — и чем дольше мы над этим размышляли, тем более меткой нам казалась эта формулировка. Предлагаем вашему вниманию ролик «русского Джо Байдена» — покойного Леонида Брежнева. Как и Байден, Брежнев в последние годы жизни из-за целого ряда недугов совершенно очевидно угасал. Но — опять же, как и Байден — несмотря на хрупкое здоровье и помутнённое сознание, Брежнев до самой смерти так и не утратил своей охоты до бесполезных войн — ведь именно он в 1979 году дал приказ о вторжении советских войск в Афганистан. В конце декабря того же года Брежнев обратился с телевизионным выступлением к советской молодёжи. Посмотрите его — и пока будете смотреть, попробуйте заметить параллели с тем, что вы видели вчера вечером. И заметьте — когда это снимали, Брежнев был на пять полных лет моложе, чем Байден сегодня.

МУЖЧИНА: Вот эти дали...

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ: Вот эти, да, лучше бы. МУЖЧИНА: Да, посмотрите. Вы попробуйте их, как они?

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ: Вот так лучше. Я взял другие очки. (…) Туда смотреть? МУЖЧИНА: Вы смотрите на текст, конечно. Только и всего. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ: Ага. (Изображая Брежнева) «Ага-га». В ролике Брежневу пытаются объяснить, как работает телесуфлёр, а он что-то хмыкает, и вид у него при этом совершенно отсутствующий — не совсем понимает, о чём вообще речь. К этому моменту Брежнев на самом деле и не управлял Россией, и вы сами прекрасно видите, почему; он оставался лишь номинальной фигурой, а верховодили всем идеологи за кулисами. У Брежнева были собственные Сьюзан Райс и Барак Обама для принятия реальных решений. Как мы и сказали, параллели просматриваются весьма удивительные. А вот на CNN ничего такого не заметили — ну или заметили, но им всё равно: на этом канале Брежнева, всё-таки, всегда любили. Как бы то ни было, привычный хор подхалимов вчера вечером напрягся и попытался взять высокую ноту. Вот, посмотрите, как они рассказывали, какой удивительной вышла речь Байдена — будто у вас телевизора нет и вы сами её не видели. ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: (глубоко вздыхает) Какой же глоток свежего воздуха! Какие человечные и сочувственные слова! Как это по-американски! КРИС КУОМО, ведущий CNN: Байден попытался поднять нам всем настроение, обратившись с целебной речью о том, как нам необходимо вновь обрести ощущение общего дела. (…) И, конечно, это выступление целебный эффект оказало. ВЭН ДЖОУНС, публицист: Он не сказал: «Я вам нужен». Он сказал: «Мне нужны вы!». Мне нужны вы! Боже мой, разве что-то нужно ещё после этого говорить? АМАНДА КАРПЕНТЕР, внештатный обозреватель CNN: Люди всё время говорят, какое облегчение испытывают, слыша Байдена, но то, что он делает сейчас — это уже какой-то новый уровень. ДОН ЛЕМОН: Президент хочет сказать, что помощь уже в пути. «Мы все в одной лодке — и мне нужна ваша помощь, ведь мы все американцы!». Ура! Аллилуйя. (Изображает «типичного» темнокожего проповедника) «Аллилуйя! — говорит наш Дон. — А ну-ка скажем все: «Аминь!». Освободите проход — настало время для призыва к покаянию. А проповедовать будет брат Байден. Вперёд, брат Байден, неси слово Божье, говори!». Что они вообще все несут-то? Что же они такое вдохновляющее услышали во вчерашней монотонной декламации Байдена дрожащим голосом? У большинства людей она не вызвала ничего кроме тоски. Может быть, мы воспринимаем всё слишком буквально? Ведь что конкретно сказал Джо Байден — это, похоже, не важно: он мог бы хоть призвать сбросить бомбы на Торонто, дрессированные тюлени с CNN ему и тогда бы восторженно рукоплескали. Работа у них такая — восторженно рукоплескать Байдену, когда он говорит. Ну а наша работа — разобраться, что речь Байдена значит для страны. Так что давайте остановимся на ней поподробнее. Итак, локдауны страна переживала тяжело, признал Байден с самого начала, и Бог его знает, кто принял решение об их введении, но их ввели. «Эти ограничения будут сняты как только мы сможем их снять, и мы сможем вернуться к какому-то подобию той страны, которую мы сегодня помним очень смутно. Мы бы очень этого хотели. Но чтобы вы смогли двигаться вперёд, чтобы с вашей шеи убрали сапог, будет нужно, чтобы каждый американец нас внимательно слушал и выполнял наши приказы. Делайте то, что мы вам велим. Это будет непросто, но если вы всё же будете слушаться, то за хорошее поведение вас ждёт награда. Если будете послушными, то есть шанс — мы ничего не гарантируем, конечно, но возможность такая с божьей помощью появится, — что вы сможете увидеть кое-кого из своих близких к 4 июля. Это, дамы и господа, реально может случиться». Вот, послушайте:

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если мы все будем делать своё дело, если мы все вместе поднажмём, то будут хорошие шансы на то, что вы, ваши родственники и друзья сможете собраться все вместе у кого-нибудь на заднем дворе или просто где-то по соседству и устроить барбекю в честь Дня независимости. Это не значит, что можно будет проводить большие мероприятия с кучей гостей, но небольшие группы собираться вместе смогут. Слышите, американцы? Есть «хорошие шансы» — опять же, это не наверняка, но что в наши дни вообще можно сказать наверняка? — на то, что вам через четыре месяца разрешат организовать скромное барбекю. Ну, конечно, если вы будете соблюдать все ограничения, если позволит погода, и если оправдаются нынешние прикидки федеральных властей. Вот каков ваш приз! (изображает рекламное объявление) «Штатные сотрудники радиостанции и члены их семей на приз претендовать не имеют права». Вот какая награда ждёт вас за полтора года локдаунов, если повезёт — барбекю в честь Дня независимости на вашем собственном заднем дворе! Если, конечно, у вас он есть. И не смейте говорить, что Джо Байден — не отзывчивый и щедрый человек: он же вот, предоставляет вам право — со списком продиктованных медицинской практикой оговорок, составленным самим доктором Фаучи — пожарить себе сосисок!.. При условии, конечно, что собираться вы будете небольшими группами, все наденете маски, отсядете подальше друг от друга на положенную дистанцию; и не надо, пожалуйста, с ума сходить и обниматься, торжествовать и слишком громко разговаривать. Тут главное — умеренность. И всё-таки, мы получили барбекю с социальным дистанцированием! А какие ещё чудеса припас для нас Джо Байден? Чтобы об этом узнать, придётся вакцинироваться. Уж простите — таково второе требование. Наверное, стоило об этом сразу сказать. Вакцинироваться обязаны все, и точка — так сказал Байден. А для этого понадобится много доз. Но есть и хорошая весть — поскольку мы теперь, как сказал сам Байден, на «военном положении» в плане борьбы против этого вируса, вакцинация граждан теперь превратилась в контртеррористическую операцию. Мы сделаем с коронавирусом то же самое, что сделали с ИГ*. Про беспилотники Байден ничего не сказал, но солдаты нам понадобятся — и как раз поэтому президент и создаёт корпус вакцинации, в состав которого войдут действительные военнослужащие. Будет целая армия вакцинаторов. Вот, посмотрите: ДЖО БАЙДЕН: Два месяца назад у нас и близко не было необходимого количества доз вакцин для того, чтобы провести вакцинацию всего или почти всего населения страны. Но уже скоро мы получим достаточно доз для этого. (…) Благодаря нашему упорному труду, у нас к концу мая будет хватать вакцин для того, чтобы привить всех взрослых жителей США. Это на несколько месяцев быстрее, чем планировалось. И мы мобилизуем тысячи вакцинаторов, которые будут делать уколы людям в руку. Тысячи вакцинаторов, которые вакцинируют всех — звучит потрясно! Вот только возникает один неприятный вопрос: а что если человек не хочет вакцинироваться? Не все же ведь хотят — у кого-то есть возражения по религиозным мотивам, кому-то мешают опасения по поводу конкретных препаратов, а иные просто не хотят. Кстати, нежелание вакцинироваться нужно будет как-то обосновывать? И что будет при отказе от прививки? Летать самолётами и ходить на работу разрешат? В «Мэдисон-сквер-гарден» через парадный вход пустят? Джо Байден ничего не уточнял, но поверить, что он поддержал бы какие-то меры принуждения к вакцинации, трудно. Ведь, как он часто и уже много лет говорит: ваше тело — ваше дело. ДЖО БАЙДЕН, выступление от июля 2019 года: Я поддерживаю право женщин на выбор в соответствии с гарантированными конституцией правами. И говоря начистоту, я всегда буду выступать за этот выбор. Вы, ребята, об этом знаете, и мы будем бороться за то, чтобы женщина могла принимать собственные решения в делах, касающихся её здоровья. «Честно говоря, у вас есть полное право принимать собственные решения по вопросам, касающимся вашего здоровья — и точка. Так написано в конституции». И Джо Байден этого права никогда не нарушит — он ведь его защищал ещё тогда, когда вас на свете не было. Ваше тело — ваше дело, и точка. Вот только, как и со всем остальным в последнее время, есть кое-какие оговорки. Если вы не сделаете укол, которого требует Джо Байден, если вы и дальше будете упрямо «принимать собственные решения по вопросам своего здоровья», то Джо Байдену придётся опять остановить всю жизнь в стране. И никаких тебе больше барбекю с социальным дистанцированием, дружище. Придётся есть сосиски дома и в одиночестве. ДЖО БАЙДЕН: Если мы не сохраним бдительность, и обстоятельства изменятся, то нам, вероятно, придётся вернуть ограничения, чтобы вновь выйти на правильную траекторию.

CNN в ответ на такое, наверное, заявит: «Аллилуйя!». Но мы — не CNN, и поэтому задаёмся вопросом: а нет ли во всём этом кое-какого подтекста, касающегося наших гражданских свобод?