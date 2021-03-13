MSNBC: сами ушли на карантин, а теперь лидеры по вакцинации в США — коренные жители Аляски не забыли уроков прошлой пандемии

После объявления пандемии коронавируса коренные жители Аляски сами перешли на полный карантин, а сейчас в штате идёт активная вакцинация, которая должна завершиться уже в конце марта — значительно раньше, чем в остальной части США, передаёт MSNBC. Как отмечается в материале, жители полуострова извлекли урок из горького опыта пандемии испанского гриппа, которая в начале прошлого века больно ударила по местному населению.
Как только было объявлено о глобальной пандемии, племена коренных народов Аляски пошли на масштабные меры: отдалённые деревни перешли на полный карантин.
ПИДЖЕЙ САЙМОН, руководитель организации Конференция вождей Тананы: На тот момент рассчитывать можно было лишь на запасы в своей кладовой. Весь мир тогда закрылся.
Тем не менее в некоторых деревнях всё равно были выявлены очаги заболевания. В других, таких как крохотная деревушка Нью-Ладо, случаев заражения коронавирусом не было до сентября. В больницу никого не отправляли.
ПИДЖЕЙ САЙМОН: А вот там у нас здание совета племени.
Пиджей Саймон — руководитель организации Конференция вождей Тананы. Он отвечает за медицинские нужды 42 деревень, в которых проживают коренные жители Аляски.
ПИДЖЕЙ САЙМОН: В нашей истории был печальный опыт, и нам хорошо известно, к чему в прошлом привела масштабная вспышка гриппа. Мы не хотим, чтобы это повторилось.
Более сотни лет назад испанский грипп опустошал целые деревни, такие как Ненана. Среди коренных жителей Аляски была зафиксирована самая высокая смертность на душу населения. Тогда потребовались масштабные усилия, чтобы привить выжившее население.
А сейчас проводится ещё одна беспрецедентная операция. Команда медиков летает из одной деревни в другую, чтобы поставить людям прививки. Вакцинация, как ожидается, завершится уже в этом месяце — намного раньше, чем в 48 штатах континентальной части США.
ПИДЖЕЙ САЙМОН: Нас не обошла ни одна крупная напасть, убивавшая людей. И тем не менее мы всё ещё здесь. Мы адаптировались, приспособились. Это Аляска!
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