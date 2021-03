Le Monde: чукчи успели раньше — на Аляске нашли венецианские бусины доколумбовой эпохи

Найденные на северо-западе Аляски десять бусин, предположительно изготовленные из венецианского стекла, могли попасть в Америку задолго до Христофора Колумба, сообщает Le Monde со ссылкой на статью в научном журнале American Antiquity. Авторы доклада — археологи Майкл Кунц и Робин Миллс из Бюро по управлению государственными и общественными землями в Фэрбенксе (Аляска) — считают, что в отсутствие трансатлантических связей эти голубые бусинки могли оказаться здесь только благодаря сухопутным и морским путям через Азию и Берингов пролив.

