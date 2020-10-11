Euronews: на раскопках в Помпеях нашли древний «остекленевший мозг» с нейронами

00:28 Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

00:19 СМИ: Хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев подал документы в арбитражный суд по поводу квалификационного предложения.

00:19 В мире число новых случаев коронавируса бьёт рекорд третий день подряд В мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

00:01 Бивол заявил, что хочет провести бой с Бетербиевым Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести объединительный поединок с чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

23:58 Экзамены у учеников 9-х классов проведут с 20 апреля по 1 июля Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля.

23:55 Сёстры Аверины вошли в состав сборной России на матчевую встречу с командой Белоруссии Российские гимнастки Дина и Арина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на матчевую встречу с национальной командой Белоруссии в Москве.

23:45 Испания обыграла Швейцарию в матче Лиги наций Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

23:37 Германия победила Украину в матче Лиги наций Сборная Германии одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

23:28 Более 15 тысяч случаев COVID-19 зафиксировано в Британии за сутки Более 15 тыс. случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Великобритании за прошедшие сутки.

23:26 СМИ: Миранчук зарабатывает в «Аталанте», как Буффон в «Ювентусе» Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук зарабатывает €1,5 млн в год после уплаты налогов.

23:09 В Москве за сутки скончались 35 пациентов с COVID-19 В Москве за сутки умерли 35 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 5595. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

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22:56 Роспотребнадзор выявил нарушения в «Мегаспорте», где проходит этап КР по фигурному катанию Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований во дворце спорта «Мегаспорт», в котором с 10 по 11 октября проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию.

22:45 В Степанакерте сообщили об обстрелах В Степанакерте сообщили об обстрелах после введения режима перемирия между Арменией и Азербайджаном.

22:44 Алоян заболел коронавирусом, его бой с Каррильо отменён Российский боксёр и обладатель титула WBA Gold Михаил Алоян заболел коронавирусной инфекцией.

22:32 «Химки» проиграли «Жальгирису» в баскетбольной Евролиге Подмосковные «Химки» потерпели поражение от литовского «Жальгириса» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

22:27 Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.

22:15 Усачёва о короткой программе: это не самый лучший мой прокат, но это начало Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

22:10 Константинова: рада была показать достойное и красивое катание Станислава Константинова прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

22:06 Посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией Норвинда Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.

22:00 Валиева довольна своим прокатом короткой программы на этапе КР в Москве Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

21:47 Трамп заявил о своём замечательном самочувствии Президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после заболевания коронавирусом сказал, что чувствует себя замечательно.

21:44 Кравиц и Мис во второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мис одержали победу над хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Соаресом в финале турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

21:32 Сборная России по футболу сыграет выездной матч Лиги наций с Турцией в Стамбуле Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш рассказал, что ответный матч группового этапа Лиги наций с национальной командой России пройдёт в Стамбуле.

21:28 Липницкая выразила поддержку Трусовой Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая выразила поддержку Александре Трусовой, ставшей третьей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

21:25 Бутырская высказалась о выступлении фигуристок в короткой программе на этапе КР в Москве Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о выступлении спортсменок в короткой программе в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

21:22 Главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили Лаврову прекращение огня Глава МИД России Сергей Лавров провёл в субботу телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.

21:20 Жулин заявил, что ему понятна реакция Плющенко на оценки Трусовой Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

21:05 Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с оппозицией в СИЗО Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала визит белорусского президента Александра Лукашенко в СИЗО, где он встретился с представителями координационного совета оппозиции, а также свой телефонный разговор с мужем Сергеем Тихановским, который находится в заключении.

20:55 Гюнеш считает, что ситуация с коронавирусом не отразится на сборной России Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказал мнение о влиянии ситуации с подозрениями на заболевание игроков национальной команды России коронавирусом на предстоящий матч группового этапа Лиги наций УЕФА.

20:52 Гюнеш назвал сборную России фаворитом группы в Лиге наций Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной командой России.

20:47 Мадуро заявил о подготовке боевиков властями Колумбии для саботажа Венесуэльский президент Николас Мадуро предупредил, что в Колумбии готовится «более тысячи боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.

20:43 «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победил московское «Динамо» Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:42 «Ак Барс» в овертайме проиграл «Нефтехимику» в КХЛ Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:38 Дубль Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:35 Бутырская высказала мнение о короткой программе Трусовой Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

20:30 Бутырская об оценках Трусовой: в фигурном катании каждый миллиметр нужно делать на 100% Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

20:27 Минобороны Армении сообщило о соблюдении режима прекращения огня Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.

20:17 «Спартак» обратится в мэрию с просьбой похоронить Кулькова на Троекуровском кладбище Московский футбольный клуб «Спартак» обратится в столичную мэрию с просьбой похоронить бывшего полузащитника команды Василия Кулькова на Троекуровском кладбище.

20:09 Экипажу МКС посоветовали заклеить скотчем сварочные швы в модуле В подмосковном Центре управления полётами посоветовали экипажу МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».

20:01 Бестемьянова назвала странной ситуацию с оценками Трусовой за короткую программу Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

19:53 Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО Опубликовано видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами координационного совета оппозиции.

19:49 Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос»: это просто сумасшествие Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

19:37 Заммэра Москвы Ликсутов заболел коронавирусом Заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов получил положительный результат теста на коронавирус.

19:33 ФФККР наградила Радионову почётным знаком за достижения в фигурном катании Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила почётным знаком двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову.

19:27 Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Кубка России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

19:21 Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнёром Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Москва является главным стратегическим партнёром Бишкека и останется им.

19:17 Жулин не видит ничего странного в оценках Трусовой за короткую программу Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

19:08 Министр обороны Армении обсудил с МККК процедуру обмена пленными Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста Клэр Мейтро, они обсудили обмен пленными и телами погибших военных во время перемирия в Нагорном Карабахе.