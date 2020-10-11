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Euronews: на раскопках в Помпеях нашли древний «остекленевший мозг» с нейронами
Итальянские учёные обнаружили сохранившиеся нейроны мозга у одной из жертв катастрофического извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи в 79 году нашей эры. Сохранение нейронных структур стало возможным благодаря тому, что человеческие ткани «остекленели» из-за резкого охлаждения раскалённого вулканического пепла, сообщает Euronews.

Итальянские учёные обнаружили нейроны мозга у жертвы извержения Везувия, уничтожившего Помпеи, Стабии и Геркуланум. Сохранение нейронных структур стало возможным благодаря превращению человеческих тканей в стекло. Так называемая витрификация стала следствием резкого охлаждения раскалённого вулканического пепла.

ПЬЕР ПАОЛО ПЕТРОНЕ, учёный из Неаполитанского университета: Археологи нередко находят части мозга, но «омылившиеся», в плохом состоянии, и это совсем другая история. По-настоящему большая новость — это обнаружение не только остекленевшего мозга, но и нейронов, аксонов, фрагментов структуры центральной нервной системы, части спинного мозга. Это совершенно новая область для изучения! 

Катастрофическое извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры недалеко от современного Неаполя. В результате катаклизма погибли тысячи людей.

Дата выхода в эфир 08 октября 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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