Euronews: на раскопках в Помпеях нашли древний «остекленевший мозг» с нейронами

Итальянские учёные обнаружили сохранившиеся нейроны мозга у одной из жертв катастрофического извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи в 79 году нашей эры. Сохранение нейронных структур стало возможным благодаря тому, что человеческие ткани «остекленели» из-за резкого охлаждения раскалённого вулканического пепла, сообщает Euronews.
Итальянские учёные обнаружили нейроны мозга у жертвы извержения Везувия, уничтожившего Помпеи, Стабии и Геркуланум. Сохранение нейронных структур стало возможным благодаря превращению человеческих тканей в стекло. Так называемая витрификация стала следствием резкого охлаждения раскалённого вулканического пепла.
ПЬЕР ПАОЛО ПЕТРОНЕ, учёный из Неаполитанского университета:Археологи нередко находят части мозга, но «омылившиеся», в плохом состоянии, и это совсем другая история. По-настоящему большая новость — это обнаружение не только остекленевшего мозга, но и нейронов, аксонов, фрагментов структуры центральной нервной системы, части спинного мозга. Это совершенно новая область для изучения!
Катастрофическое извержение вулкана произошло в 79 году нашей эры недалеко от современного Неаполя. В результате катаклизма погибли тысячи людей.
В мире третий день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований во дворце спорта «Мегаспорт», в котором с 10 по 11 октября проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая выразила поддержку Александре Трусовой, ставшей третьей по итогам короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о выступлении спортсменок в короткой программе в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров провёл в субботу телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.
Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала визит белорусского президента Александра Лукашенко в СИЗО, где он встретился с представителями координационного совета оппозиции, а также свой телефонный разговор с мужем Сергеем Тихановским, который находится в заключении.
Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказал мнение о влиянии ситуации с подозрениями на заболевание игроков национальной команды России коронавирусом на предстоящий матч группового этапа Лиги наций УЕФА.
Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста Клэр Мейтро, они обсудили обмен пленными и телами погибших военных во время перемирия в Нагорном Карабахе.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.