Local: норвежская пара обнаружила в подполе артефакты эпохи викингов

Во время ремонта полов в доме своей семьи, построенном ещё в начале прошлого века, норвежская пара неожиданно обнаружила в земле древний топор и стеклянную бусину под грудой камней. По предварительным оценкам экспертов, эти артефакты могут относиться к эпохе викингов или даже к железному веку. Археологи также предполагают, что внизу может скрываться ещё целое захоронение, поэтому отправились в дом, чтобы продолжить раскопки под полом, пишет The Local.

Семейная пара в северной Норвегии решила поднять полы своего старого дома, чтобы установить дополнительную изоляцию. Во время проведения работ они нашли в земле сначала стеклянную бусину, а затем топор, предположительно относящийся к эпохе викингов. По оценкам археологов, к которым обратилась семья, под домом может находиться даже целое древнее захоронение, сообщает The Local.

Как рассказала журналистам Марианн Кристиансен из Сейвага, они и не подозревали, что могли всё это время жить над какой-то древней «могилой викингов», и даже не сразу поняли, что представляют из себя найденные во время ремонта предметы. «Сначала мы подумали, что это колесо от игрушечной машины», — рассказала она в интервью норвежской государственной телекомпании NRK.

По оценкам археолога Мартинуса Хауглида из администрации графства Нурланд, который посетил дом и внимательно исследовал обнаруженные там артефакты, под полом может скрываться какое-то захоронение, которое может относиться к эпохе викингов или даже к железному веку, говорится в статье. Он пояснил, что найденный древний топор приблизительно был создан в период между 950 и 1050 годами нашей эры, а бусина из тёмно-синего стекла, по всей вероятности, тоже относится к позднему периоду викингов.

«Это было найдено под камнями, которые, скорее всего, были сложены в виде каменной пирамиды», — рассказал археолог в интервью The Local. Он отметил, что никогда прежде не слышал, чтобы подобные находки были сделаны под каким-то домом, хотя занимается археологическими исследованиями уже около 30 лет. Хауглид также высоко оценил действия семейной пары, которая сразу сообщила экспертам о своём открытии, и предположил, что норвежское правительство может выделить им какое-то вознаграждение за найденные древние артефакты, как это принято в стране.

По словам Марианн Кристиансен, её прадед построил этот дом ещё в 1914 году, однако в их семье никогда не говорили ни о какой «могиле викингов». Бусина и топор были переданы в музей Тромсё, сообщает The Local. А группа археологов продолжает дальнейшие раскопки в доме, на месте обнаружения находок.