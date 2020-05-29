Local: норвежская пара обнаружила в подполе артефакты эпохи викингов

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Из-за коронавируса впервые за 124 года отменён Бостонский марафон
Организаторы Бостонского марафона объявили, что забег не состоится по причине пандемии коронавируса.
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Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
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Возобновлён чемпионат Дании по футболу
В Дании состоялся первый матч после возобновления чемпионата страны по футболу.
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Прядкин назвал возвращение РПЛ большой победой
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организации предстоит провести большой объём работы для обеспечения безопасности участников соревнований.
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В Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице по двое
В Московской области разрешили жителям региона выходить на улицу для занятий спортом, вместе тренироваться могут не более двух человек.
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Драчёв признался, что хотел бы упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о перестановках в тренерском штабе национальной команды страны.
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Возможный достройщик «Северного потока — 2» вернулся в порт Мукран
Трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вернулся в порт Мукран на севере Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов.
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Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который заболел коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
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Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».
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В Москве умерли ещё 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 76 человек с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся составило 2330. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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Российский боец Ян выразил уважение своему следующему сопернику
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян вспомнил, как проводил спарринги с бразильцем Жозе Алду, с которым поспорит за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
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В Подмосковье возобновили работу химчистки и библиотеки
В Московской области возобновили работу библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки.
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Сервис с графиком прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»
Расписание прогулок для жителей Москвы появилось в «Яндекс.Картах».
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Лобов сравнил россиян с ирландцами
Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов сравнил жителей обеих стран.
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США получили положительные отклики от лидеров G7 на идею очной встречи
Соединённые Штаты получили положительные отклики от лидеров стран «Большой семёрки» по поводу идеи провести очный саммит группы. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани.
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Гендиректор ЦСКА поблагодарил правительство и РФС за возможность играть при зрителях
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выразил удовлетворение решением Роспотребнадзора и Российского футбольного союза, допускающим присутствие зрителей на трибунах во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции, до 15 июня.
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С австрийского клуба сняли очки за нарушение социального дистанцирования на тренировках
Австрийский клуб ЛАСК лишён 12 очков из-за нарушений правил социального дистанцирования во время тренировок.
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Во Франции за сутки умерли 66 человек с коронавирусом
За последние сутки во Франции скончались 66 человек с коронавирусной инфекцией, общее число смертей с начала пандемии увеличилось до 28 662. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.
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Фарфан сдал повторный тест на коронавирус
Заболевший коронавирусом форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прошёл повторное тестирование на наличие COVID-19.
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После обращения RT труженица тыла получила выплаты к 75-летию Победы
Труженица тыла Зоя Шамшина после вмешательства RT получила выплаты к 75-летию Победы. Из-за бюрократической ошибки 88-летней Зое Ивановне отказывались перечислять 50 тыс. рублей.
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Министр спорта Италии назвал дату возобновления Серии А
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда возобновится чемпионат страны среди команд Серии А.
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В Подмосковье запустят тестирование жителей на антитела к коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в июне в регионе планируется запустить тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.
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Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
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В Кронштадте не стали арестовывать жаривших еду на Вечном огне
Кронштадтский районный суд отказал следствию и не стал заключать под стражу мужчину и двух женщин, обвиняемых в приготовлении еды на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Чернышенко: поддержка болельщиков — это особая эмоциональная составляющая футбола
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко оценил решение возобновить Российскую премьер-лигу (РПЛ) со зрителями на трибунах.
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Эрдоган объявил об ослаблении карантина в Турции с 1 июня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении карантина в стране начиная с 1 июня 2020 года, сообщает ТАСС.
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Возле здания МВД в Москве задержали восемь человек
Возле здания ГУ МВД в Москве были задержаны восемь человек. Среди них заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, журналист RT Илья Васюнин и главред издания «Медиазона» Сергей Смирнов, сообщает Интерфакс.
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АПЛ подтвердила дату возобновления сезона
Чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванный из-за коронавируса, возобновится 17 июня.
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В Италии за сутки умерли 70 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 70 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умерли 33 142 человека с COVID-19.
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В НХЛ утвердили обладателей индивидуальных наград регулярного чемпионата
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально утвердила обладателей индивидуальных наград после досрочного завершения регулярного чемпионата.
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Воробьёв поручил радикально снизить цены на маски
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о необходимости радикально снизить цены на маски.
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СМИ назвали вероятную дату возобновления АПЛ
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) согласовали между собой даты возобновления сезона.
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Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая.
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Шлеменко считает Яна фаворитом в бою за титул чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что его соотечественник Пётр Ян получил удобного соперника в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе — бразильца Жозе Алду.
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Собянин: свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет
Свободного доступа на Красную площадь в Москве в день парада Победы, который запланирован на 24 июня, не будет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил новость о том, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
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Во Франции открывают рестораны и парки
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о новом этапе смягчения ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
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Власти Удмуртии рассказали о выплатах медикам
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заявил, что около 2 тыс. медиков региона получили апрельские выплаты.
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Ижевский зоопарк объявил о переходе на летний график
Ижевский зоопарк объявил о переходе на летнее расписание.
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Знарок сохранил пост главного тренера ХК «Спартак»
В московском ХК «Спартак» назвали тренерский штаб на следующий сезон.
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Воробьёв объявил о новых смягчениях по COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе.
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Заммэра Москвы заявил о росте товарооборота предприятий
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что товарооборот столичных предприятий еженедельно растёт, несмотря на ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
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Эксперт рассказала о перспективах рынка труда после пандемии
Декан юридического факультета СПбГЭУ Надежда Крайнова рассказала о перспективах рынка труда после пандемии.
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В Нижегородской области рассказали, когда поликлиники возобновят оказание плановой помощи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что поликлиники со следующей недели постепенно возобновят оказание плановой помощи.
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Власти Москвы оценили ситуацию с мерами поддержки бизнеса в условиях пандемии
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию с мерами поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
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Резцова считает, что российские биатлонистки могут не найти общий язык с Шашиловым
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова опасается, что не все представительницы сборной России смогут сработаться с новым старшим тренером команды Михаилом Шашиловым из-за его характера.
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Власти Москвы готовят план по выходу экономики из кризисной ситуации
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти готовят план по выходу городской экономики из кризисной ситуации.