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Guardian: игрушка или розыгрыш — британских учёных озадачила древнеримская мышь

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В одном из музеев Великобритании обнаружили необычный артефакт времён Римской империи. Им оказалась сделанная из кожи и довольно натуралистично выглядящая мышь. Специалисты не знают, какую функцию выполнял этот предмет, но признаются, что видят подобное впервые, пишет The Guardian.
Guardian: игрушка или розыгрыш — британских учёных озадачила древнеримская мышь
Reuters

Древнеримский писатель Плиний Младший советовал поцелуй в «шерстистую мышиную мордочку» в качестве лекарства от простуды. Его сограждане ассоциировали этих грызунов с богом Аполлоном, который с помощью своих стрел мог наслать на них смертельную чуму.

Поэтому, возможно, они не видели ничего забавного в сделанной из кожаной полоски и весьма натуралистично выглядящей фигурки. Она была недавно обнаружена в древнеримском форте Виндоланда, который находится на юге Вала Адриана в Великобритании, пишет The Guardian.
 
Размером с настоящего грызуна, эта мышь оставалась незамеченной до последнего времени среди тысяч кожаных обрезков, которые хранятся в Музее Виндоланда. Она выглядит так, словно её переехала древнеримская повозка, иронизирует издание.
 
Создавалась ли эта мышь с целью разыграть кого-либо или в качестве детской игрушки, мы никогда не узнаем. Но находка привела в волнение археологов. «Это невероятная маленькая штучка. Мы не ожидали, что найдём что-то подобное», — призналась изданию куратор Музея Виндоланда Барбара Бёрли.
 
По её словам, для розыгрыша это изделие выглядит весьма убедительно. «Если бы вы работали в тёмной древнеримской комнате, — а внутри освещения у них было немного, — то определённо могли бы принять её за маленькую мышь. Особенно потому, что она не похожа на Микки Мауса с большими ушами. Она выглядит очень реалистично»,  добавила Бёрли.    
 
Форт Виндоланда был построен римской армией до того, как Адриан начал возводить свой оборонительный барьер, чтобы охранять северо-западную границу от захватчиков в 122 году н.э. Он представлял собой важную гарнизонную базу, которая неоднократно разрушалась и перестраивалась. Именно там археологи раскопали кавалерийские казармы, датируемые 105 г. н.э., и обнаружили необычные личные вещи, оставленные солдатами, поясняет издание.
 
Муж Барбары Эндрю руководит раскопками и является исполнительным директором Vindolanda Trust. По его словам, мыши были привычным вредителем в древнем форте. «Когда в 2008 году раскопали амбары в Виндоланде, под половицами обнаружились останки тысяч мёртвых мышей. Они жили там и питались колосьями, падавшими между каменными плитами в подвалы здания»,  рассказал он. «Возможно, поэтому довольно удивительно, что кто-то 2000 лет назад сделал игрушечную кожаную мышку, придумал то, с чем можно было бы поиграть из непосредственного окружения»,  добавил археолог.
 
«Впечатляющие находки» Виндоланды включают знаменитые таблички для письма, дающие представление о повседневной жизни людей, живущих и работающих там 2000 лет назад, и редкие кавалерийские мечи. Там также была обнаружена самая большая коллекция сапог и обуви Британии времён Римской империи среди 7 тыс. кожаных изделий и обрезков.
 
Изучение каждого предмета проходило старательно и медленно. Именно благодаря карантинным ограничениям, введённым из-за коронавируса, у кураторов музея появилось время сосредоточиться на этой задаче.
 
Мышь осталась незамеченной, когда её поместили в мешок с обрезками кожи в 1993 году. Она была одной из находок, собранных археологами, которые затем раскопали резиденцию командующего офицера, датируемую примерно 105—130 годами н.э.
 
«Это лишь показывает, что мы можем открывать в коллекции вещи, которые не ожидали найти»,  заявили Бёрли. Они надеются выставить мышь на всеобщее обозрение, когда музей снова откроется после карантина.
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Guardian Великобритания Европа
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