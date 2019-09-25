CNN: учёные обнаружили под Европой древний континент размером с Гренландию

Используя новые программы реконструкции тектонических плит, учёные смогли «снять» современные геологические слои и обнаружить под территорией современной Южной Европы древний потерянный континент, который откололся от Северной Африки сотни миллионов лет назад. Исследователи нарекли ранее неизвестный континент Большой Адрией, передаёт CNN.

Сотни тысяч туристов, сами того не зная, каждый год проводят отпуск на затерянном континенте Большая Адрия. Как недавно выяснили учёные, этот древний континент размером с Гренландию начал обособляться примерно 240 млн. лет назад во время Триасового периода, а затем откололся от Северной Африки, но из-за тектонических изменений оказался погребённым под Южной Европой около 140 млн. лет назад. Это удалось выяснить в ходе исследования, результаты которого были недавно опубликованы в журнале Gondwana Research, сообщает CNN.



Эволюцию континентов учёным «рассказывает» эволюция горных хребтов, поясняется в статье. «Большинство горных цепей, которые мы исследовали, происходят из одного континента, который отделился от Северной Африки более 200 миллионов лет назад. Все, что от него осталось — это полоска земли, которая проходит примерно от Турина через Адриатическое море до пятки итальянского сапога», — рассказал в интервью CNN автор исследования Дауэ ван Хинсберген, профессор глобальной тектоники и палеогеографии Утрехтского университета. Эту область геологи называют Адрией, поэтому исследователи решили назвать ранее неизвестный континент Большой Адрией.



Теория тектонических плит объясняет, как формируются океаны, континенты и другие части Земли. Принято считать, что при смещении по линии разломов плиты не деформируются — однако в Средиземноморском регионе геологи трактуют тектонику плит по-особому, отмечается в статье. «С геологической точки зрения это полный раздрай: всё сломано, разбито и навалено друг на друга. По сравнению с этим даже Гималаи покажутся простенькой системой. Там можно отследить несколько крупных линий разломов на протяжении более 2 000 километров», — поясняет ван Хинсберген.



Основной способ формирования горных цепей — «субдукция», или погружение одной плиты под другую. Эволюционно-реконструкторский подход к горным хребтам Средиземноморья потребовал широкого сотрудничества, поскольку регион охватывает свыше 30 стран, каждая из которых ведёт собственные геологические изыскания, имеет свою картографию и уже сформировавшиеся представления о том, как все складывалось, сообщается в статье. При помощи современных программ для реконструкции тектонических плит исследователи буквально «сняли» геологические слои один за другим, чтобы вернуться в то время, когда карта континентов сильно отличалась от сегодняшней.



Выяснилось, что Большая Адрия начала обособляться примерно 240 миллионов лет назад во время Триасового периода. «Благодаря этим преобразованиям мы получили карту Большой Адрии, а также нескольких небольших континентальных блоков, сейчас они образуют части Румынии, Северной Турции или Армении», — рассказал ван Хинсберген. Позднее значительная часть Большой Адрии оказалась под водой и её покрыли мелкие моря, коралловые рифы и отложения. Появились скалы, но позднее их стесало, как ракушки, когда континент затянуло под мантию Южной Европы, говорится в статье.



Сломанные скалы образовали новые горные хребты в Альпах, Апеннинах, на Балканах, в Греции и Турции. «Деформированные остатки верхних слоёв затерянного континента толщиной в несколько километров можно увидеть на горных хребтах и поныне. Остальная часть континентальной плиты толщиной порядка 100 километров погрузилась под Южную Европу в мантию Земли. Мы ещё можем отследить её по сейсмическим волнам вплоть до глубины в 1 500 километров», — пояснил учёный.



Благодаря новому совместному исследованию специалистам удалось получить большое количество сведений, в том числе о вулканической активности и землетрясениях, которые теперь можно применять и в других областях. «С некоторой степенью вероятности мы даже можем предсказать, как эта область будет выглядеть в далёком будущем», — сообщил ван Хинсберген в интервью CNN.



«Потерянные континенты» находились и раньше, отмечается в статье. В частности, в январе 2017 года учёные нашли остатки древнего суперконтинента Гондвана, который откололся где-то 200 млн. лет назад. Покрытый лавой обломок Гондваны обнаружился под островом Маврикий в Индийском океане. А в сентябре 2017 года другая команда учёных в ходе буровых работ в южной части Тихого океана на глубине около километра обнаружила ещё один потерянный континент под названием Зеландия. «Так что Большая Адрия — далеко не первый обнаруженный континент. Но если исследования пойдут так и впредь, то точно и не последний», — заключает CNN.