CNN: учёные обнаружили под Европой древний континент размером с Гренландию
Сотни тысяч туристов, сами того не зная, каждый год проводят отпуск на затерянном континенте Большая Адрия. Как недавно выяснили учёные, этот древний континент размером с Гренландию начал обособляться примерно 240 млн. лет назад во время Триасового периода, а затем откололся от Северной Африки, но из-за тектонических изменений оказался погребённым под Южной Европой около 140 млн. лет назад. Это удалось выяснить в ходе исследования, результаты которого были недавно опубликованы в журнале Gondwana Research, сообщает CNN.
Эволюцию континентов учёным «рассказывает» эволюция горных хребтов, поясняется в статье. «Большинство горных цепей, которые мы исследовали, происходят из одного континента, который отделился от Северной Африки более 200 миллионов лет назад. Все, что от него осталось — это полоска земли, которая проходит примерно от Турина через Адриатическое море до пятки итальянского сапога», — рассказал в интервью CNN автор исследования Дауэ ван Хинсберген, профессор глобальной тектоники и палеогеографии Утрехтского университета. Эту область геологи называют Адрией, поэтому исследователи решили назвать ранее неизвестный континент Большой Адрией.
Теория тектонических плит объясняет, как формируются океаны, континенты и другие части Земли. Принято считать, что при смещении по линии разломов плиты не деформируются — однако в Средиземноморском регионе геологи трактуют тектонику плит по-особому, отмечается в статье. «С геологической точки зрения это полный раздрай: всё сломано, разбито и навалено друг на друга. По сравнению с этим даже Гималаи покажутся простенькой системой. Там можно отследить несколько крупных линий разломов на протяжении более 2 000 километров», — поясняет ван Хинсберген.
Основной способ формирования горных цепей — «субдукция», или погружение одной плиты под другую. Эволюционно-реконструкторский подход к горным хребтам Средиземноморья потребовал широкого сотрудничества, поскольку регион охватывает свыше 30 стран, каждая из которых ведёт собственные геологические изыскания, имеет свою картографию и уже сформировавшиеся представления о том, как все складывалось, сообщается в статье. При помощи современных программ для реконструкции тектонических плит исследователи буквально «сняли» геологические слои один за другим, чтобы вернуться в то время, когда карта континентов сильно отличалась от сегодняшней.
Выяснилось, что Большая Адрия начала обособляться примерно 240 миллионов лет назад во время Триасового периода. «Благодаря этим преобразованиям мы получили карту Большой Адрии, а также нескольких небольших континентальных блоков, сейчас они образуют части Румынии, Северной Турции или Армении», — рассказал ван Хинсберген. Позднее значительная часть Большой Адрии оказалась под водой и её покрыли мелкие моря, коралловые рифы и отложения. Появились скалы, но позднее их стесало, как ракушки, когда континент затянуло под мантию Южной Европы, говорится в статье.
Сломанные скалы образовали новые горные хребты в Альпах, Апеннинах, на Балканах, в Греции и Турции. «Деформированные остатки верхних слоёв затерянного континента толщиной в несколько километров можно увидеть на горных хребтах и поныне. Остальная часть континентальной плиты толщиной порядка 100 километров погрузилась под Южную Европу в мантию Земли. Мы ещё можем отследить её по сейсмическим волнам вплоть до глубины в 1 500 километров», — пояснил учёный.
Благодаря новому совместному исследованию специалистам удалось получить большое количество сведений, в том числе о вулканической активности и землетрясениях, которые теперь можно применять и в других областях. «С некоторой степенью вероятности мы даже можем предсказать, как эта область будет выглядеть в далёком будущем», — сообщил ван Хинсберген в интервью CNN.
«Потерянные континенты» находились и раньше, отмечается в статье. В частности, в январе 2017 года учёные нашли остатки древнего суперконтинента Гондвана, который откололся где-то 200 млн. лет назад. Покрытый лавой обломок Гондваны обнаружился под островом Маврикий в Индийском океане. А в сентябре 2017 года другая команда учёных в ходе буровых работ в южной части Тихого океана на глубине около километра обнаружила ещё один потерянный континент под названием Зеландия. «Так что Большая Адрия — далеко не первый обнаруженный континент. Но если исследования пойдут так и впредь, то точно и не последний», — заключает CNN.