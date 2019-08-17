Independent: ростом с человека — в Новой Зеландии нашли останки ископаемого пингвина-гиганта

В Новой Зеландии были обнаружены останки гигантского пингвина, жившего примерно 60 млн лет назад, передаёт The Independent. По данным учёных, рост и вес птицы был сравним с человеческими, чему способствовало исчезновение из океанов крупных морских рептилий и гигантских рыб.

Учёные из Новой Зеландии заявили, что нашли останки гигантского пингвина, размером примерно со взрослого человека, сообщает The Independent.

Считается, что это лишь один из нескольких видов гигантских пингвинов, обитавших в Новой Зеландии в эпоху палеоцена, то есть около 60 млн лет назад.

Издание отмечает, что пингвины, названные Crossvallia waiparensis, были примерно в два раза тяжелее и на 30 см выше самого большого вида этих морских птиц, существующего сегодня —императорских пингвинов.

По данным учёных, рост представителей данного вида достигал 160 см, а вес — 80 кг. Предполагается, что пингвины достигли такого размера в связи с исчезновением из океанов крупных морских рептилий и гигантских рыб.

Вымер гигантский пингвин примерно через 30 млн лет, вероятно, это было связано с появлением более успешных конкурентов — крупных морских млекопитающих.

Как отметил старший куратор Кентерберийского музеяПол Скофилд, данная находка помогает продемонстрировать связь между Новой Зеландией и Антарктидой, где в 2000 году также были найдены останки гигантского пингвина.

The Independent отмечает, что пингвин пополнил список вымершей гигантской новозеландской фауны, в котором также значатся гигантские попугаи, орлы и птицы моа. Считается, что процветать таким птицам позволило отсутствие хищников.