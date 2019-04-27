DS: диких котов в Австралии «бомбят» отравленными сосисками — угрожают редким животным

Большую угрозу для экосистемы Австралии представляют собой дикие коты, пишет Daily Sabah. И правительство решило бороться с ними, разбрасывая с воздуха отравленные сосиски. Зоозащитники считают такие действия жестокостью, но власти уверяют, что это на благо вымирающим видам.

В Австралии правительство убило сотни тысяч бродячих котов, разбрасывая с воздуха отравленные замороженные сосиски в отдалённых частях страны. Там эти животные представляют собой угрозу для грызунов, которые находятся на грани вымирания, пишет Daily Sabah.

Правительство приняло на вооружение такой метод ещё в 2015 году, и теперь планирует умертвить порядка 2 млн котов, то есть большую часть их популяции. В некоторых штатах даже назначили вознаграждение в $10 за «голову бродячего кота». Зоозащитники уже назвали такую акцию жестокой.

После поедания такой отравленной сосиски кошка умирает через 15 минут. Доктор Алгар, который участвовал в их производстве, говорит, что сначала испробовал рецепт сосиски на своём домашнем коте. «Они должны быть вкусными. Это последняя еда кота», — приводит издание слова доктора.

Сотни тысяч активистов выступили против таких планов. Один из них, певец Патрик Моррисси назвал австралийское правительство «идиотами, которые правят миром».

С другой стороны, правительство обосновывает такое решение тем, что бродячие коты убивают «прелестных созданий», и для экосистемы создаётся серьёзная угроза. По данным учёных, дикие коты представляют угрозу для 27 уникальных видов Австралии. Ежегодно там они убивают в среднем 377 млн птиц и 649 млн рептилий, пишет Daily Sabah.