DS: диких котов в Австралии «бомбят» отравленными сосисками — угрожают редким животным

10:15
В Ростовской области завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в посёлке Чистоозёрный в Ростовской области, где погибли два человека, завершены.
10:09
Фехтовальщица Великая победила на этапе КМ в Тунисе
Россиянка Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, который завершился в Тунисе.
10:05
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель». Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
09:56
СМИ: Нэйт Диас встретится с Петтисом на UFC 241
Боец смешанных единоборств Нэйт Диас проведёт поединок с Энтони Петтисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 241.
09:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в Ростовской области
В сети опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.
09:41
Адвокат Кокорина: не рассматриваем отбывание срока в хозотряде СИЗО
Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, сообщил, что не рассматривает вариант отбывания футболистом срока в хозяйственном отряде СИЗО.
09:38
Эксперт оценил слова Порошенко о создании сильной армии для «защиты от врага»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
09:30
Фигуристка Трусова рассказала о своём отношении к «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова, которая будет исполнять произвольную программу в образе героини «Игры престолов», рассказала о своём отношении к сериалу.
09:23
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ростовской области
Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.
09:18
Боксёр Коробов завершил вничью бой за титул временного чемпиона WBC
В бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в среднем весе россиянин Матвей Коробов не сумел убедить судей в своей победе над Имманувелем Алимом.
09:05
Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов
Опознаны все пять найденных тел туристов, погибших под лавиной в горах Республики Алтай.
09:04
Официально: Фергюсон встретится с Серроне на UFC 238
В рамках следующего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238 состоится возвращение бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона, который проведёт бой с Дональдом Серроне.
08:50
Циципас одержал победу над Надалем в полуфинале турнира в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет в финале турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде.
08:47
СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.
08:39
Пакьяо объявил о бое с чемпионом WBA Super Турманом
Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с обладателем пояса по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Китом Турманом.
08:32
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых.
08:25
UFC 237: Андраде стала чемпионом в минимальном весе
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 237, который проходил в Бразилии, в минимальном весе у женщин чемпионка Роуз Намаюнас проиграла свой титул местной спортсменке Джессике Андраде.
08:16
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
08:12
«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Западной конференции НХЛ
В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» добыл домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз».
07:59
В посёлке Ростовской области ввели ЧС после взрыва газа в жилом доме
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в посёлке Чистоозёрном Ростовской области, где ночью 12 мая в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли два человека. Взрывом повреждено семь квартир двухэтажного дома. В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа.
07:44
В Литве стартовали президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах. Около 2 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Verslo Zinios.
07:24
В Москве 12 мая ожидается до +23 °С
В Москве в воскресенье, 12 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
07:07
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
06:49
Помпео заявил о подготовке мер для сдерживания Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовят необходимые дипломатические и военные ресурсы для возможного ответа в случае враждебных действий Ирана.
06:23
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа под Ростовом
Врачи Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области.
06:08
В Мексике обнаружили 35 тел в трёх тайных захоронениях
В мексиканском штате Халиско обнаружили три тайных захоронения с телами 35 человек. Об этом заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
05:47
При взрыве газа в доме в Ростовской области повреждено семь квартир
В двухэтажном жилом доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области в результате взрыва бытового газа было повреждено семь квартир. Об этом сообщили ТАСС в администрации Богдановского сельского поселения.
05:31
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
05:06
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
Фракция партии «Блок Петра Порошенко» намерена обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с некими «нарушениями» со стороны Москвы прав коренных народов на территории России.
04:42
В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области осложнены из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
04:19
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
03:55
Число погибших при взрыве газа в Ростовской области возросло до двух
Одна из пострадавших при взрыве бытового газа в жилом двухэтажном доме в Каменском районе Ростовской области скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
03:38
Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией
Бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Януш Носек заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией. Об этом сообщает Defence24.
03:20
В МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва газа под Ростовом
Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва бытового газа в двухэтажном доме в посёлке Чистоозёрном Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
02:54
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
02:32
В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек
В двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области произошёл взрыв бытового газа, погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
02:16
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
01:59
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
01:41
Советник Зеленского рассказал о будущем курсе Украины
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетных задачах новой администрации страны.
01:19
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка
Следственные органы в Екатеринбурге начали проверку в связи с нападением собаки на десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.
01:04
Умер французский кинорежиссёр Жан-Клод Бриссо
Французский кинорежиссёр Жан-Клод Бриссо скончался в Париже 11 мая в возрасте 74 лет, сообщает газета Le Monde со ссылкой на семью кинематографиста.
00:56
Жардим высказался о недовольстве болельщиков результатами «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поведение фанатов команды после поражения от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
00:41
Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от матча с Россией на ЧМ-2019 по хоккею
Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
00:41
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
00:23
Глава МИД Франции рассказал об основных угрозах мировой безопасности
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация в мире становится всё более опасной из-за нарушений международных договоров, повышения террористической угрозы и усиления напряжённости между странами.
00:21
Фанаты «Монако» попытались прорваться на поле после матча с «Нимом»
Болельщики футбольного клуба «Монако» попытались прорваться на поле после выездного матча 36-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
23:54
Хет-трик Какко принёс сборной Финляндии победу над Словакией на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
23:54
В столице Южного Судана запретили ночные клубы и дискотеки
Власти Южного Судана приняли решение запретить в столице страны Джубе ночные клубы и дискотеки, передаёт AFP.
23:47
Сборная Чехии разгромила Норвегию на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
23:40
«Милан» победил «Фиорентину» в матче Серии А
«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 36-го тура итальянской Серии А.