Le Monde: приморские власти пообещали освободить белух и косаток

В конце 2018 года экологи подняли шум из-за условий содержания косаток и белух, которых выловили на Дальнем Востоке и держали в скученных закрытых бассейнах. Как пишет Le Monde, эта проблема озаботила российские власти вплоть до уровня президента, и теперь они пообещали освободить китов, как только они все будут здоровы.

Россия пообещала покончить с «тюрьмой для китов», из-за которой экологи несколько недель были в ярости, пишет Le Monde. Российские власти заявили, что освободят 11 косаток и 93 белухи, которых поймали на Дальнем Востоке и с лета держали в бассейнах.



Тревогу в конце 2018 года забила эколог и директор Центра реабилитации морских млекопитающих Лора Белоиван. Она рассказала о том, что киты содержатся в заточении, сняв видео с помощью беспилотника. В итоге поднялось возмущение по всей России, пишет автор статьи, и петицию с требованием освободить животных подписали больше 1,4 млн человек.



Перед лицом такой активности Владимир Путин потребовал отчёта об этом инциденте, а также в целом о том, как обращаются в стране с морскими млекопитающими. А теперь губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что животных отпустят на волю.



Однако при этом другой зоозащитник, сын великого исследователя, Жан-Мишель Кусто предупредил, что на выработку решения по всем животным необходимо время. Так, за больными ещё нужен уход, ведь то, как их отлавливают, сказывается на их здоровье. А бассейны, в которых их держат, маленькие и переполненные. Учёные взяли пробы и записали голоса животных для изучения, пообещав плотно работать с Россией.



Как напоминает автор статьи в Le Monde, Россия — единственная страна, где разрешён отлов в открытом океане морских млекопитающих в «педагогических» целях. Отсюда их продают в другие страны, в частности в Китай, где развиваются парки такой морской тематики.