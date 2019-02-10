Welt: на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Десятки белых медведей наводнили посёлок Белушья Губа на Новой Земле, что вынудило местные власти ввести режим ЧС, пишет Die Welt. Согласно отчёту с места происшествия, некоторые медведи заходят в жилые дома и даже нападают на людей. Власти Архангельской области не исключают, что могут разрешить отстрел животных, охота на которых в России запрещена.

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля ввиду «нашествия агрессивных белых медведей», сообщает Die Welt. В обосновании такого решения говорится, что некоторые из медведей заходят в жилые и общественные здания. Региональная администрация опубликовала призыв о помощи: издание сообщает, что на остров, где проживает 3000 человек и располагаются базы российских ВВС и ПВО, собиралась отправиться делегация экспертов.

При этом немедленного разрешения на отстрел животных не поступало, так как белые медведи относятся к видам, находящимся под угрозой вымирания, и в России охота на них запрещена. Однако власти Архангельской области, к которой относится Новая Земля, объявили, что могут допустить отстрел медведей, если все прочие меры не помогут.

Как пишет Die Welt, в отчёте, отправленном архангельским властям, сказано, что, начиная с прошлого декабря, в посёлке Бельушья Губа (главный населённый пункт Новой Земли) регулярно появлялись 52 белых медведя, и некоторые из них нападали на людей. Родители боялись отпускать своих детей в школы и детские сады.

По словам главы муниципального образования Новая Земля Жиганши Мусина, живущего на острове с 1983 года, некоторые медведи «в буквальном смысле охотятся» на людей. Мусин добавляет, что нашествия такого количества белых медведей он ещё не встречал.

Издание отмечает, что ускоренное таяние арктических льдов, вызванное глобальными изменениями климата приводит к тому, что белые медведи дольше остаются на суше, где соперничают за пропитание.