CBC: в России восстанавливают популяцию амурских тигров

Численность амурских тигров, живущих в России, растёт, после того как этот вид оказался на грани исчезновения в 90-е годы, сообщает CBC. На гранты российского правительства был создан центр «Амурский тигр», кроме того, был принят ряд прочих консервационных мер и ужесточён контроль за браконьерством. Данный вид по-прежнему находится в опасности, однако налицо положительные тенденции.

Глубоко в дальневосточных лесах России растёт популяция одних из самых скрытных и величавых хищников в природе, пишет CBC.

Сибирские тигры (также известные как амурские) являются крупнейшим подвидом больших кошек Азии. Они пережили войны, браконьерство, значительное сокращение ареала проживания — теперь их численность возросла от маленькой горстки до количества, способного обеспечить выживаемость вида.

Тигры по имени Елена и Павлик, проживающие в вольере рядом с деревней Алексеевка (час езды от Владивостока), являются примерами, объясняющими, как так произошло: на данный момент только эти две особи проживают в центре «Амурский тигр», сообщает издание.

В центре есть обнесённый забором участок, который имитирует естественную среду обитания тигров. «Они обучаются тому, как охотиться за добычей, и, самое главное, никак не контактируют с людьми», — приводит CBC слова Виктора Кузьменко, осуществляющего надзор над центром, основанным в 2013 году на гранты российского правительства и неправительственных организаций, таких как Всемирный фонд дикой природы.

Как пишет издание, Елена и Павлик были привезены в центр вместе со своей матерью, которая доставляла проблемы местным деревенским жителям, охотясь на их домашний скот. С тех пор целью центра было научить тигрят охотиться и самостоятельно выживать. Во время кормёжки к ним в вольер запускают оленей, кабанов (или других животных): процесс охоты отслеживается на мониторах.

CBC News пишет, что ещё 100 лет назад амурские тигры проживали на территории от Каспийского моря до Тихого океана. Однако из-за их меха на них начали активно охотиться: к концу Второй мировой войны в дикой природе осталось лишь несколько десятков особей. Введённые в советские годы строгие правила охоты поспособствовали росту популяции, однако в 90-е годы ситуация вновь ухудшилась.

С 2010 года российское правительство приняло жёсткие меры в отношении браконьерства, а также внедрило ряд консервационных практик, что помогло увеличить популяцию до 500 взрослых и 100 молодых особей. Издание отмечает, что амурские тигры по-прежнему считаются видом, находящимся под угрозой вымирания, однако последние тенденции положительны.

Издание отмечает, что на Дальнем Востоке к тиграм относятся с большим уважением. «Входя в дальневосточный лес, у вас создаётся ощущение сказки и неизведанного, потому что это дом тигра», — приводит CBC слова биолога Сергея Арамилиева.

Как информирует издание, российское правительство спонсировало множество мер по сохранению популяции амурских тигров, включая постройку специального туннеля, который позволяет тиграм преодолевать трассу, пересёкшую важный ареал их проживания. Однако наибольшее внимание было уделено борьбе с браконьерством: были ужесточены законы, в результате чего уровень нелегальной охоты резко упал. Отмечается, что основным покупателем тигрового меха является Китай. Более 100 российских сотрудников антибраконьерских служб патрулируют места обитания тигров, сообщает CBS.

Ещё одной важной задачей является предотвращение самосуда местных жителей над тиграми, охотящимися на их домашний скот, пишет издание: местные власти предлагают денежную компенсацию за каждое убитое домашнее животное.