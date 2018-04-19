Euronews: венгерские ветеринары исцелили амурского тигра Игоря стволовыми клетками

Венгерские ветеринары решили попробовать применить клеточную терапию, чтобы помочь страдавшему от артроза амурскому тигру Игорю. Стволовые клетки вводят в зоны суставов, и когда начинается межклеточный обмен, то боль уходит и пациент постепенно выздоравливает. Этот метод обычно применяется для лечения людей, но в Венгрии выяснили, что он хорошо действует и на животных, передаёт Euronews.

У этого мощного полосатого красавца артроз. Амурский тигр по кличке Игорь с трудом передвигается, переставляя свои лапы. Обезболивающее почти не действуют, осталось только одно — оперироваться.

Игоря постараются вылечить с помощью клеточной терапии. Её используют, помогая людям, но в ветеринарном деле такой метод пока не применялся. Новаторами стали специалисты из венгерского Сегеда, которые решили использовать стволовые клетки для того, чтобы вылечить тигра Игоря.

РОБЕРТ ГИППЕРТ, хирург-ветеринар: Это абсолютно новый, во многом революционный для ветеринарии метод, в котором мы используем стволовые клетки. Их не нужно обрабатывать. Этот биоматериал мы размещаем в зонах суставов, на которые приходится нагрузка. Когда начинается межклеточный обмен, животное постепенно выздоравливает, и боль тоже уходит.

Сама операция занимает немного времени, чуть больше часа. Восстановление идёт достаточно быстро. Видя результаты, ветеринары полагают, что такой протокол лечения можно будет использовать для лошадей и собак. Эту точку зрения разделяют и те, кто производит оборудование для подобных процедур.

ЙОЖЕФ ВЕРЕШ, ветеринар: В обычном лечебном деле этот метод довольно широко используется, начиная с 2010 года. Мы наблюдаем за его развитием. В Венгрии его стали применять примерно два года назад.

Игорь уже поправился и полностью восстановился. Сообщается, что с помощью стволовых клеток в Венгрии уже успели вылечить несколько десятков домашних любимцев — собак, все животные чувствуют себя хорошо и радуют хозяев.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.