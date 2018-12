Huffington Post: после глобальных протестов Пекин дал тиграм и носорогам отсрочку от китайской медицины

Столкнувшись со шквалом критики со стороны защитников окружающей среды и даже ООН, Китай отменил октябрьское решение легализовать использование рога носорога и тигровых костей в традиционной медицине и медицинских исследованиях, сообщает The Huffington Post.

Высокопоставленный китайский чиновник Дин Сюэдун заявил о том, что после рассмотрения вопроса указ о частичном снятии действовавшего на протяжении 25 лет запрета на использование двух животных продуктов был отложен. Продолжительность отсрочки при этом не уточнялась. Было сказано лишь, что Китай по-прежнему привержен идее защиты дикой природы и что страна не ослабит меры пресечения незаконного оборота торговли носорогами, тиграми и их животными продуктами.

«Три строгих запрета будут продолжать действовать: строгий запрет на импорт и экспорт носорогов, тигров и их побочных продуктов, строгий запрет на продажу, покупку, транспортировку, перевозку и пересылку носорогов, тигров и их побочных продуктов и строгий запрет на использование рогов носорога и костей тигра в медицине», — подчеркнул Дин.

BREAKING - China have postponed the reversal of its ban on the tiger bone and rhino horn trade. As China plays a crucial role in tackling the illegal wildlife trade, this is fantastic news! pic.twitter.com/nxUwJpOGkD