Huffington Post: после глобальных протестов Пекин дал тиграм и носорогам отсрочку от китайской медицины

В прошлом месяце Китай решил легализовать использование рога носорога и костей тигра в медицине и медицинских исследованиях, что вызвало шквал критики со стороны международных организаций по защите природы. В итоге Китай объявил о сохранении запрета на торговлю, транспортировку и использование этих животных и их побочных продуктов, действующего уже на протяжении 25 лет, сообщает The Huffington Post.

Столкнувшись со шквалом критики со стороны защитников окружающей среды и даже ООН, Китай отменил октябрьское решение легализовать использование рога носорога и тигровых костей в традиционной медицине и медицинских исследованиях, сообщает The Huffington Post.

Высокопоставленный китайский чиновник Дин Сюэдун заявил о том, что после рассмотрения вопроса указ о частичном снятии действовавшего на протяжении 25 лет запрета на использование двух животных продуктов был отложен. Продолжительность отсрочки при этом не уточнялась. Было сказано лишь, что Китай по-прежнему привержен идее защиты дикой природы и что страна не ослабит меры пресечения незаконного оборота торговли носорогами, тиграми и их животными продуктами.

«Три строгих запрета будут продолжать действовать: строгий запрет на импорт и экспорт носорогов, тигров и их побочных продуктов, строгий запрет на продажу, покупку, транспортировку, перевозку и пересылку носорогов, тигров и их побочных продуктов и строгий запрет на использование рогов носорога и костей тигра в медицине», — подчеркнул Дин.

BREAKING - China have postponed the reversal of its ban on the tiger bone and rhino horn trade. As China plays a crucial role in tackling the illegal wildlife trade, this is fantastic news! pic.twitter.com/nxUwJpOGkD — WWF UK (@wwf_uk) 12 ноября 2018 г.





Как отмечает издание, принятым в прошлом месяце решением ослабить соответствующие запреты, действовавшие с 1993 года, Китай навлёк на себя резкую критику на международном уровне. На тот момент власти страны подчёркивали, что использовать части животных будет разрешено только сертифицированным больницам и врачам и что полученные из них вещества должны поступать исключительно от выращенных человеком животных, но не из дикой природы.

Тем не менее, защитники природы раскритиковали китайский указ как «смертный приговор» для 3900 тигров и 30 тыс. носорогов в их естественной среде обитания — эти создания по-прежнему остаются уязвимыми перед браконьерством.

Согласно заявлению Агентства по исследованию окружающей среды, Китай, который в последние годы пытался обновить свой экологический имидж и, например, ввёл запрет на использование слоновой кости в 2016 году и взял на себя обязательства по возобновляемым источникам энергии, «одним ударом разрушил свою репутацию растущего лидера» в сфере охраны природы.

Организации по охране природы вздохнули с облегчением после того, как Китай принял решение о сохранении запрета, пишет американская газета. Тем не менее, активисты предостерегают, что этот шаг всё ещё может быть отменён, и призывают правительство сделать запрет постоянным.

«Это положительный знак, говорящий о том, что Китай услышал и отреагировал на огромную обеспокоенность международного сообщества, — считает директор по дикой природе из Всемирного фонда дикой природы Ли Генри. — Сейчас крайне важно, чтобы запрет оставался постоянным и расширялся, чтобы он охватил торговлю всеми частями тигра и их продуктами».