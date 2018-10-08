Euronews: британские артисты и собаководы требуют отменить брексит

В Лондоне состоялся «Марш собак» против брексита: около тысячи собаководов со своими животными собрались у британского парламента и потребовали отменить выход из ЕС, опасаясь, что это грозит сокращением ветеринарной помощи и подорожанием кормов. Обращение с призывом пересмотреть планы по брекситу подписали и ведущие британские артисты, которые жалуются, что шоу-бизнес уже страдает от этого, передаёт Euronews.

Британские музыканты бьют тревогу: они опасаются, что выход из Евросоюза ударит по шоу-бизнесу. «Королевство больше не будет центром притяжения для деятелей культуры», — говорится в обращении, которое подписали Рита Ора, Стинг и Боб Гелдоф.

БОБ ГЕЛДОФ, артист: Эта страна господствует в радиоволнах. На самом деле, единственные волны, где Британия ещё на высоте, — это радиоволны, киберволны и звуковые волны.

Артисты направили обращение премьеру Великобритании Терезе Мэй. Уже после референдума о брексите из-за падения фунта стерлинга занятие музыкой стало слишком дорогим, жалуются они. А что будет после отделения от Европы?

БОБ ГЕЛДОФ: Как можно оживить этот и без того мелководный бассейн, где мы вылавливаем таланты, когда случится экзистенциальное явление брексита? Как отрасль стоимостью в девяносто четыре миллиарда долларов, гигантский бассейн творчества, справится с этим? Ответ: никак! Так что остановитесь!

Против брексита протестуют представители разных социальных групп. В воскресенье в Лондоне состоялся «Марш собак»: к парламенту пришли около тысячи животных и их владельцев с требованием отменить выход из ЕС.

Дата выхода в эфир 08 октября 2018 года.