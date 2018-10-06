News Thump предположил, что русские хакеры перепрограммировали Мэй на танцы

В последнее время британского премьер-министра Терезу Мэй потянуло на танцы. Но так как по своей воле так двигаться не станет ни один человек, учитывая многочисленные обвинения в кибератаках в адрес России, сатирический новостной портал News Thump выдвигает версию, что Мэй могли «взломать и перепрограммировать» русские хакеры.

По мере того как множатся новости о «киберпохождениях» российской разведки, многие начинают высказывать опасения, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «взломали и перепрограммировали на исполнение дурацких танцев», пишет сатирический информационный портал News Thump.

Всё началось с поездки британского лидера в Южную Африку, где, вместо того чтобы вести переговоры по торговле, Мэй пустилась в пляс с детьми, пишет ресурс. А на недавнем на съезде Консервативной партии премьер «выплыла на сцену, как пьяный дядя во время танцев на свадьбе».

«Не могу себе представить причину, почему человек добровольно будет так двигаться, — приводит News Thump слова некого «эксперта по безопасности» Саймона Уильямса. — Поэтому я бы предположил, что она делает это не по своей воле, что ведёт нас к ужасающему возможному объяснению, что русские хакнули премьер-министра».

Ресурс бьёт тревогу: если Терезу Мэй и правда «взломали», то что же русские заставят её делать дальше? «Эксперт», например, беспокоится, что со временем танцы станут более сложными, и если премьера запрограммируют, скажем, на брейк-данс, она кому-нибудь выбьет глаз.

«Или, не дай бог, они перейдут от танцев к пению или даже рэпу. Даже подумать страшно, — утверждает Саймон Уилльямс. — В худшем из случаев они пойдут дальше песен и танцев и перепрограммируют её, чтобы она устроила такой цирк из переговоров по брекситу, что Британии придётся ещё целое поколение разгребать дипломатические и экономические последствия. Но я не думаю, что даже русские жестоки настолько, чтобы обречь на такое другую страну».