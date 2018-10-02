Die Welt Оригинал

Welt: Брексит грозит перерасти в политическую катастрофу для Великобритании

Материал представлен в переводе ИноТВ
Процесс выхода Великобритании из ЕС оказался сложнее, чем многие предполагали, сообщает die Welt. Недовольный излишней «мягкостью» плана премьера Терезы Мэй по Брекситу, министр иностранных дел Борис Джонсон покинул правительство и перешёл в оппозицию. Политики не исключают досрочных выборов и даже повторного референдума о членстве в ЕС, отмечает немецкий телеканал.

Первый день после исторического голосования: большинство голосов отдано за «Брексит». Праздничный настрой у британской бульварной прессы и похмелье в либеральном Лондоне. Ну а правительство в первый раз серьезно перетряхнуло. Премьер-министр Кэмерон уходит в отставку, и ярый сторонник Брексита Борис Джонсон также оставляет Англию в подвешенном состоянии. Он внезапно расхотел становиться премьер-министром. На мировую политическую сцену восходит кое-кто другой.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Брексит означает Брексит, и мы сделаем эту ситуацию успешной. Мы дадим людям больше контроля над их жизнями и мы вместе создадим лучшую Великобританию.
 
Терезе Мэй необходимо было контролировать процесс Брексита, при том, что она была против выхода из ЕС будучи министром внутренних дел. Однако она при этом была умеренна и последовательна. В конце концов, почти половина граждан Великобритании была против Брексита. Для остальной части населения премьер-министр приготовила порядочный сюрприз: «Брексит-Борис» совершенно неожиданно назначается министром иностранных дел.
 
БОРИС ДЖОНСОН, министр иностранных дел Великобритании: У нас неожиданно появилась отличная возможность стать успешными в этой стране благодаря новым взаимоотношениям с ЕС и с миром. Я рад быть частью всего этого.
 
Это должно было работать примерно так: умеренная Мэй проводит переговоры по выходу, а жесткий Борис проверяет, правильно ли она это делает. А затем на протяжении года практически ничего не происходило. Дебаты казались бесконечными. Но наступает июль 2018 года. У Терезы Мэй наконец-то появляется план – она делает уступку ЕС и хочет «мягкого Брексита». То что это не понравится радикалу Джонсону было предсказуемо. Словами он описал план своего премьер-министра как «кучу дерьма» и ушел в отставку. Выступая перед Палатой общин Мэй выразила сожаление о его уходе. Депутаты не до конца поверили ее искренности.
 
ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Я хочу поблагодарить его за работу и за страсть, которую он всегда проявлял.
 
Однако Джонсон не даёт передышки: наоборот, покинув правительство он сразу же включился во внутрипартийную борьбу за власть. Мэй должна уйти, а оппозиция, внезапно, снова почяла досрочные выборы и, кроме того, выносит на повестку дня вопрос о новом референдуме. Идет 27й месяц с момента исторического референдума и политический Лондон снова может серьезно перетряхнуть. 
 
Дата выхода в эфир 01 октября 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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