Кулаком по лицу: лондонцы вымещают злобу за брексит на грушах с фото Мэй и Джонсона

Лондонский тренажёрный зал нашёл весьма экстравагантный способ дать своим посетителям возможность «выпустить пар» из-за брексита: установил груши с лицами таких британских политиков, как Тереза Мэй, Борис Джонсон и Джереми Корбин, передаёт CNN. Как отмечает канал, задумка пришлась как никогда кстати: больше половины членов клуба уверены, что брексит — это главный источник стресса в их жизни.
Тем временем лондонцы, обливаясь потом, пытаются пережить брексит: они решили выпускать пар с помощью нескольких, весьма знакомых лиц. Один фитнесс-центр воспользовался услугами эксперта по управлению гневом, чтобы тот создал тренажёрный зал в стилистике брексита.
Груши с лицами Бориса Джонсона, Терезы Мэй и Джереми Корбина готовы стать мишенью для ваших джебов и правых хуков. По словам директора зала, выбор на подобную тематику пал из-за того, что, по мнению 52% членов клуба, брексит — это главный источник стресса в их жизни.
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