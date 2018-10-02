Кулаком по лицу: лондонцы вымещают злобу за брексит на грушах с фото Мэй и Джонсона

15:20 СК задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко Следственный комитет России задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.

15:19 Главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения Наставник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в коллективе.

15:19 Дело о хищениях в «Седьмой студии» направлено в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии», сообщает пресс-служба ведомства.

15:18 Источник сообщил о возгорании пассажирского судна в Балтийском море В Балтийском море горит пассажирское судно по флагом Литвы, о пострадавших не сообщается. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в морских спасательных службах.

15:15 Постпред России при международных организациях в Вене рассказал о выгодах формата ОПЕК+ Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о выгодах формата ОПЕК+.

15:05 В Барнауле девять человек пострадали в ДТП с автобусом В Барнауле в результате столкновения автобуса с опорой моста девять человек получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.

15:05 Португалия выдала России обвиняемого в разбое россиянина В Россию из Португалии экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище. Об этом заявил RT официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

15:00 У Черчесова появился аккаунт в Instagram У главного тренера сборной России по футболу появилась официальная страница в социальной сети Instagram.

14:56 Андрей Райкин поделился воспоминаниями о Романе Карцеве Шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура», племянник Аркадия Райкина Андрей Райкин поделился в беседе с RT воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.

14:54 В Минстрое заявили, что раздельный мусор позволит экономить на ЖКУ с 2019 года Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с «Известиями» заявил, что россияне смогут платить меньше за вывоз твёрдых коммунальных отходов с 2019 года, если начнут разделять мусор.

14:54 Ребров — об Акинфееве: такие вратари рождаются раз в 100 лет Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить выступления в составе сборной России по футболу.

14:47 Бортко назвал Карцева национальным достоянием Режиссёр Владимир Бортко в беседе с Newinform назвал актёра Романа Карцева национальным достоянием.

14:45 Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.

14:45 Посол России поблагодарил Вену за гостеприимство в день свадьбы главы МИД Австрии Посол России Дмитрий Любинский заявил, что в Москве признательны австрийским коллегам за гостеприимство и обеспечение безопасности 18 августа, когда президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

14:42 Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Пекине Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

14:41 Порошенко наградил Болтона именным огнестрельным оружием Президент Украины Пётр Порошенко наградил советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием.

14:40 Винокур назвал смерть Карцева немыслимой утратой Актёр Владимир Винокур в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о смерти народного артиста России Романа Карцева.

14:38 Эксперт оценил заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму Заместитель главы экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым, политолог Сергей Михеев в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.

14:30 Головин вместе с «Монако» прилетел в Дортмунд на матч ЛЧ с «Боруссией» Клуб французской Лиги 1 «Монако» прилетел в немецкий Дортмунд, где встретится с местной «Боруссией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

14:27 В Турции приговорили к 10,5 года тюрьмы брата проповедника Гюлена В Турции суд приговорил брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттина к 10,5 года лишения свободы. Об этом информирует Anadolu.

14:23 Карцева похоронят на Троекуровском кладбище Народный артист России Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила директор артиста Наталья Жеромская.

14:23 Губернатор Липецкой области объявил об отставке Губернатор Липецкой области Олег Королёв, занимающий должность с 1998 года, покинет пост. Об этом заявили в пресс-службе администрации области.

14:22 Вучич пригласил Путина посетить Сербию Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи в Москве пригласил российского лидера Владимира Путина посетить в ближайшее время Белград.

14:16 Крикунов стал главным тренером московского хоккейного клуба «Динамо» Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» объявил о назначении Владимира Крикунова на пост главного тренера команды.

14:15 В Нью-Йорке назвали лауреата премии «Эмми» в категории «Новости» В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии «Эмми», где в категории «Новости» был номинирован телеканал RT за серию репортажей об иракском Мосуле.

14:11 МИД увидел в отказе Лондона сотрудничать по делу Скрипалей желание скрыть правду Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.

13:56 Губернатор Курганской области уходит в отставку Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял решение уйти в отставку, сообщается на сайте областного правительства.

13:55 В матче чемпионата Швеции по футболу игрок выпил пива после забитого мяча Капитан футбольного клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу выпил пива во время матча чемпионата Швеции с «Гётеборгом».

13:55 Сенатор от Крыма объяснила слова Климкина о ядерном оружии приближающимися выборами Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.

13:52 В Краснодаре при распылении газового баллончика пострадали 16 школьников В одной из школ Краснодара в результате распыления газового баллончика пострадали 16 детей, 12 из них госпитализированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя медицинских служб города.

13:48 The Guardian: Скрипаль не верил в «причастность» России к отравлению Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, изначально не верил, что за инцидентом стоит Россия. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на книгу о россиянине.

13:37 Столтенберг не увидел необходимости в усилении присутствия США в Польше Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает необходимым увеличение американского военного присутствия в Польше. Об этом он заявил журналистам в преддверии встречи в Брюсселе министров обороны стран — членов НАТО.

13:31 «Одноклассники» покажут бой Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире «Одноклассники» покажут бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в рамках 229-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

13:30 Названа причина смерти Азнавура Французский шансонье Шарль Азнавур умер от отёка лёгких. К такому выводу пришли судмедэксперты после вскрытия.

13:26 Ректор ГИТИСа рассказал о творческом пути Романа Карцева Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT рассказал о творческом наследии народного артиста России Романа Карцева.

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13:21 Алиссон рассказал, что долго плакал, когда уходил из «Ромы» в «Ливерпуль» Бразильский голкипер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон Бекер заявил, что плакал, когда уходил из итальянской «Ромы».

13:19 Рада одобрила закон о преференциях для воевавших в Донбассе иностранцев Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому иностранные граждане, которые воевали на стороне Киева в Донбассе, могут получить вид на жительство и другие преференции.

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13:13 В ходе расследования нападения на ребёнка в Калининграде найдено захоронение останков В Калининграде при осмотре территории, где произошло нападение мужчины на восьмилетнего ребёнка, обнаружено захоронение костных останков. Об этом говорится в сообщении областного СУ СК России.

13:08 Писатель-сатирик Альтов о Карцеве: такие мастера рождаются редко Советский и российский писатель-сатирик Семён Альтов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, актёра Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Романа Карцева.

13:04 Матч второго круга РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не будет показан по общедоступному ТВ Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин рассказал, что матч второго круга «Спартак» — «Зенит» не будет показан по общедоступным каналам.

13:03 Нобелевская премия за 2018 год присуждена за открытия в области лазерной физики Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена учёным Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

13:02 Жванецкий назвал причину смерти Карцева Писатель Михаил Жванецкий заявил, что народный артист России Роман Карцев умер после инфаркта.

12:57 На Украине заявили о планах создать стратегический запас нефти На Украине разработали законопроект о создании стратегического резерва нефти в количестве 2 млн тонн. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука.

12:54 В Кремле рассказали о переговорах Путина и Вучича Российский лидер Владимир Путин пообщается с президентом Сербии Александром Вучичем за рабочим завтраком. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

12:53 Вениамин Смехов о Романе Карцеве: одарённый солнцем души и юмора человек Актёр театра и кино, режиссёр Вениамин Смехов в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.

12:49 Более 40 человек пострадали в ходе столкновений в Каталонии Более 40 человек получили травмы в результате беспорядков в Каталонии в годовщину референдума о независимости, пишет La Vanguardia.

12:41 Актриса Немоляева о Карцеве: он всегда был на высоте Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народного артиста России, актёра Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Романа Карцева.