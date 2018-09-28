Independent: британская школа извинилась за листовки о «ворующих» рабочие места польских мигрантах

Многие родители возмутились, после того как их детям, учащимся Уолтемстоуской академии в Лондоне, на уроке географии раздали листовки с информацией о том, будто польские мигранты едут в Великобританию за бесплатным здравоохранением и лишают местных жителей работы. После обвинений в «пропаганде брексита» директор школы извинилась за «некорректные» примеры, пишет The Independent.

Администрация Уолтемстоуской академии принесла извинения, после того как стало известно, что на уроке географии ученики получили брошюры, утверждающие, что мигранты из Польши «воруют» рабочие места британцев, сообщает The Independent.

В сентябре восьмиклассникам Уолтемстоуской академии, средней школы, расположенной на северо-востоке Лондона, на уроке географии раздали брошюры под названием «Необходимые знания». В листовке был раздел, посвящённый теме миграции, где утверждалось, что польские мигранты приезжают в Соединённое Королевство за «бесплатным здравоохранением» и «более качественным образованием». Отсюда, согласно составителям, и проблемы: слишком большая нагрузка на Национальную систему здравоохранения, неофициальное трудоустройство, лишающее государство налогов, и «безработица для местных жителей».

Как отмечает издание, указанные в брошюре данные идут вразрез с недавними заключениями правительственной комиссии, которая пришла к выводу, что мигранты из стран ЕС платят в казну намного больше, чем коренные британцы, — на ₤2300 больше каждый год. По данным исследований, за всю свою жизнь среднестатистический мигрант из европейской страны переплачивает ₤78 тыс., если рассматривать соотношение того, сколько он должен платить, с тем, сколько он получает в рамках государственных социальных услуг.

Уолтемстоускую академию, в которой учится немало поляков, обвинили в распространении «брекситовской пропаганды», предрассудках, которые не основаны на достоверных данных, и ведении идеологической работы с учащимися. Мама одной из учениц польского происхождения возмутилась: «Я считаю ужасным и оскорбительным, что, говоря об иммиграции, они нацелились лишь на представителей одной страны».

Получив несколько жалоб, директор школы Эмма Ски «от всего сердца» извинилась за, возможно, нанесённые кому-то оскорбления и признала, что некоторые отрывки, представленные в брошюре, были «неточными и некорректными», но они не отражают позицию учебного заведения.

Основатель организации the3million, представляющей интересы европейских граждан в Великобритании, Николас Хаттон заявил The Independent, что речь идёт об «опасном документе». «С самого референдума преступления на почве ненависти участились, особенно в отношении выходцев из Восточной Европы. Подобным мифам об иммиграции нет места в школе. Они могут запудрить мозги детям. Это отвратительно», — прокомментировал Хаттон.