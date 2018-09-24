Daily Telegraph: Италия закроет свои границы для «социально опасных» мигрантов

Власти Италии приняли законопроект, который поможет ограничить приток мигрантов в страну, сообщает The Daily Telegraph. Если беженца сочтут «социально опасным» или причастным к каким-либо преступлениям, его не пустят в страну. Также инициатива облегчит процедуру выдворения из Италии тех, кому было отказано в предоставлении статуса беженца, отмечает британская газета.
Коалиционное правительство Италии приняло законопроект, который усложнит процедуру предоставления мигрантам «гуманитарной защиты» и облегчит депортацию из страны тех, кому было отказано в предоставлении статуса беженца, сообщает The Daily Telegraph.
Если беженца сочтут «социально опасным» или возникнут подозрения, что он совершал преступления (например, торговал наркотиками или занимался грабежом), его не пустят в страну, пояснил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.
«Я счастлив, — прокомментировал политик принятие законопроекта на своей странице в Facebook. — Это шаг к усилению безопасности в Италии». По его словам, эта инициатива поможет в борьбе с мафией и контрабандистами, а также снизит расходы на миграцию. «Чем больше левые на меня нападают, тем сильнее я становлюсь», — подчеркнул Сальвини.
Теперь законопроект будет обсуждаться в итальянском парламенте в течение 60 дней, после чего, возможно, будет принят. Впрочем, критики из оппозиции утверждают, что инициатива приведёт лишь к увеличению «скрытой» иммиграции.
С тех пор как коалиционное правительство пришло к власти в Италии, НКО стало гораздо тяжелее спасать беженцев в Средиземном море. Власти Италии закрывают свои порты и настаивают на том, чтобы спасённых отправляли в Испанию или на Мальту.
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