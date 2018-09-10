Министр обороны Италии: в отношениях с Россией нужен сбалансированный подход

В интервью CNBC глава Минобороны Италии Элизабетта Трента заявила, что Москва является одним из важнейших торговых партнёров Рима. Поэтому, по словам политика, её страна придерживается «двойного пути»: ведёт себя достаточно жёстко, но при этом не отказывается поддерживать диалог с Россией.

Москва является ведущим торговым партнёром Рима, поэтому с ней необходимо выстраивать диалог, а не конфликтовать. Такое мнение в интервью CNBC высказала министр обороны Италии Элизабетта Трента.

Она также прокомментировала телеканалу стремления союзников по НАТО, в том числе Британии и прибалтийских республик, ужесточить политику в отношении России. По словам министра, её страна выступает за «гибкий подход».

«Что касается России. Несомненно, для нас США — крупнейший союзник, но Россия — наш торговый партнёр», — заявила Трента.

Следовательно, по её словам, у итальянских властей должен быть «двойной путь» в отношениях с российскими коллегами. «Это означает, что мы должны действовать достаточно жёстко. Но вместе с тем нам необходимо вести с ними политический диалог, никогда не прекращать этот диалог. Прекращать диалог опасно», — подчеркнула министр.

Италия занимает второе место в Евросоюзе по экспорту в Россию. В 2016 году она продала Москве товаров на сумму $7,46 млрд. За тот же период Рим импортировал российскую продукцию на $11,2 млрд, отмечает CNBC.

Вместе с тем министр признала, что разделяет опасения её коллег по Североатлантическому альянсу относительно опасности хакерских атак. Она назвала их «самой важной и наихудшей угрозой», с которой приходится сталкиваться Италии. «И это означает, что мы должны больше инвестировать в кибербезопасность», — добавила Трента.

Ведущую роль в новом итальянском парламенте играют популистские и противостоящие истеблишменту партии: «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд». Их лидеры с давних пор выступали за отмену антироссийских санкций и поддерживали укрепление связей с Кремлём, напоминает CNBC.