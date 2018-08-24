Der Spiegel: Италия грозится больше не платить ЕС, если Европа не примет беженцев

Италия грозится прекратить ежегодные платежи на сумму €20 млрд в европейскую казну, если другие страны ЕС срочно не договорятся о распределении и приёме беженцев с судна Diciotti, находящегося сейчас у берегов Сицилии. Еврокомиссия постоянно уверяет, что занимается решением этой проблемы, однако около 170 мигрантов до сих пор вынуждены ютиться на борту спасательного корабля.

Заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо пригрозил, что его страна больше не будет платить взносы ЕС, если государства союза не договорятся о том, как распределить более 170 беженцев, которые с понедельника ютятся на спасательном судне у берегов Сицилии. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, сойти на сушу им до сих пор не разрешается — въезд в страну разрешили только для 29 несовершеннолетних мигрантов.

Если на ближайшей встрече Еврокомиссии не будет принято решение о распределении беженцев с корабля Diciotti, «Движение пяти звёзд» и Луиджи Ди Майо больше не будут голосовать за ежегодные выплаты Евросоюзу в размере €20 млрд. Об этом заместитель премьер-министра Италии заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Как поясняет издание, Ди Майо — председатель «Движения пяти звёзд», образующего правительство вместе с партией «Лига». Кроме того, он занимает пост министра экономического развития, труда и социальной политики Италии.

В четверг на прошлой неделе корабль Diciotti принял на борт с переполненного судна 190 беженцев. Итальянцы отправили 13 человек, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи, на остров Лампедуза. Других мигрантов должны были доставить на Мальту, однако там на это не дали разрешения, сославшись на желание беженцев попасть в Италию.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сначала запретил въезд 177 пассажирам судна. При этом он грозился выслать беженцев обратно в Ливию, если Европа не предложит Италии никакой конкретной помощи. Потом Сальвини согласился принять несовершеннолетних с корабля. Другие мигранты, по его словам, останутся на борту до тех пор, пока страны ЕС не изъявят готовности принять их.

Гуманитарные организации резко раскритиковали такой подход и обвинили итальянское правительство в ущемлении свобод и прав человека. За минувшие годы сотни тысяч людей незаконно попали в Италию, напоминает немецкий журнал. Правительство в Риме постоянно призывает своих партнёров принимать у себя больше беженцев. Новые власти Италии уже неоднократно отказывали в приёме судам с беженцами на борту.

В среду министр иностранных дел Италии Джузеппе Конте обратился к партнёрам по ЕС с призывом разместить у себя часть мигрантов с Diciotti. Еврокомиссия на этой неделе не раз выступала с заверениями, что она работает над решением. Ещё в июне и июле были достигнуты соглашения, в соответствии с которыми мигранты с судов в районе Италии и Мальты должны распределяться по странам ЕС, в том числе в Германии, отмечает Der Spiegel.