Сальвини: Италия больше не является лагерем для беженцев Европы

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении ужесточить политику в отношении прибывающих в страну по морю нелегальных мигрантов по примеру правительства Австралии, которое фактически закрыло доступ для лодок с беженцами, передаёт ANSA. Так, Сальвини категорически отказался разрешить высадку 148 нелегальных мигрантов, находящихся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что собирается ужесточить политику в отношении прибывающих в страну по морю нелегальных мигрантов по примеру правительства Австралии, которое фактически закрыло доступ для лодок с беженцами, передаёт ANSA.

Так, Сальвини категорически отказался разрешить высадку 148 мигрантов, остающихся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti, отметив, что все они являются нелегалами. Однако отмечается, что незадолго от заявления Сальвини, а именно в среду вечером, итальянские власти всё же приняли решение о высадке в сицилийском порту Катания 29 детей, находившихся на корабле.



«На Diciotti находятся только нелегальные мигранты. Италия больше не является лагерем для беженцев Европы. С моего разрешения с Diciotti на берег никто не сойдет», — отметил министр.

При этом, для того чтобы выполнить обещание по обеспечению большей безопасности итальянцев, Сальвини пообещал придерживаться австралийской политики «No way», которая гласит, что ни один спасённый в море мигрант не вступит на территорию страны, пишет ANSA.