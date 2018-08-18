Обозреватель Le Figaro: Испания «раскрыла объятия» для беженцев и просит солидарности у Европы

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FT: Россия отреагирует на американские санкции отказом от доллара Financial Times
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В сети появились фото отправляющихся с Украины в Россию ветхих поездов
Журналистов удивило состояние пассажирских поездов, которые пересекают украино-российскую границу. Об этом сообщает «Таврия News».
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Сенатор Пол попросит Трампа снять санкции с российских политиков для их визита в Вашингтон
Американский сенатор Рэнд Пол намерен попросить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков для того, чтобы они могли отправиться в Вашингтон для улучшения двустороннего диалога.
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Силуанов: решение Fitch является признанием устойчивости экономики России к внешним шокам
Министерство финансов России приветствует решение рейтингового агентства Fitch по суверенному рейтингу страны, а также считает его признанием устойчивости российской экономики, заявил первый вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов.
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Министры финансов Турции и Франции обсудили противостояние санкциям США
Министры финансов Турции и Франции Берат Албайрак и Бруно Ле Мэр обсудили противостояние санкциям Соединённых Штатов, а также договорились провести встречу в Париже 27 августа.
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Аббас призвал прекратить действия Израиля в мечети Аль-Акса
Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе срочного заседания призвал прекратить действия Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщает агентство WAFA.
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Эксперт объяснил возможность ввода американских ЧВК в Афганистан коммерческим подходом Трампа
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в разговоре с RT сообщение СМИ о заинтересованности президента США Дональда Трампа в передаче большой части действий ВС США в Афганистане частным подрядчикам.
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Макарова и Градецка вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати в парном разряде
Россиянка Екатерина Макарова вместе с чешкой Люцией Градецкой вышли в четвертьфинал теннисного турнира в американском Цинциннати в парном разряде.
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СМИ: Судья по делу Манафорта заявил об угрозах в свой адрес
Судья по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, заявил, что в его адрес поступали угрозы. Об этом сообщает NBC.
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Криштиану Роналду прошёл «обряд посвящения» в «Ювентусе»
Португальский нападающий Криштиану Роналду прошёл «обряд посвящения» в своём новом клубе — туринском «Ювентусе».
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Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB- с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Москвы на инвестиционном уровне BBB- с позитивным прогнозом.
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Вратарь лондонского «Арсенала» Оспина ушёл в аренду в «Наполи»
Колумбийский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Оспина ушёл в аренду в итальянский «Наполи».
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Эксперт оценил желание Трампа передать действия США в Афганистане ЧВК
Эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о заинтересованности президента США Дональда Трампа в предложении Эрика Принса — основателя частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, — о передаче большой части действий ВС США в Афганистане частным подрядчикам.
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Тренер «Оренбурга» рассказал, чем кормят вратаря команды Фролова
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал, чем кормят вратаря команды Евгения Фролова.
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Россельхознадзор проверит яблоки и помидоры из Белоруссии
Россельхознадзор планирует проинспектировать белорусские предприятия — производители яблок и помидоров.
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СМИ: В США обеспокоены возможным решением Трампа заменить военных в Афганистане на ЧВК
Президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников совета безопасности своим интересом к предложению основателя частной военной компании Academi, прежде известной как Blackwater, Эрика Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.
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Главный тренер «Анжи» назвал ключевой момент в матче с «Оренбургом»
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что «Оренбург» заставил команду обороняться во втором тайме матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Хачанов проиграл Чиличу в матче 1/8 финала турнира ATP в Цинциннати
Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в американском Цинциннати.
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У хоккеиста «Сибири» Мнацяна обнаружен рак
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян пропустит предстоящий сезон из-за онкологии.
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Пашинян заявил о потенциале для развития российско-армянских отношений
Российско-армянские отношения находятся на хорошем уровне и имеют потенциал для дальнейшего развития. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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Эксперт Волчков сказал, в чём ошиблось руководство хоккейного ЦСКА
Ветеран ЦСКА и чемпион мира по хоккею Александр Волчков сказал, в чём ошиблось руководство армейского клуба, приняв решение переехать на «Арену легенд», где уже проводит домашние матчи принципиальный соперник — ХК «Спартак».
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Источник подтвердил выступление казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии
Кубанский казачий хор выступит на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, гостем на которой станет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил источник в культурных кругах Краснодарского края.
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Американская ведущая заявила, что США победили «коммунистическую Японию»
Американская ведущая Айнсли Эрхардт в эфире телеканала Fox News заявила, что во время Второй мировой войны Соединённые Штаты «победили коммунистическую Японию».
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«Рубин» выплатит футболисту Сонгу компенсацию в €2 млн
Казанский «Рубин» выплатит бывшему полузащитнику Алексу Сонгу компенсацию в €2 млн за расторжение контракта.
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Хоккейный эксперт Волчков прокомментировал призыв болельщиков ЦСКА к бойкоту домашних матчей
Ветеран ЦСКА и чемпион мира Александр Волчков прокомментировал призыв болельщиков армейского клуба к бойкоту домашних матчей из-за переезда на «Арену легенд», где также играет московский «Спартак».
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В ЕК отметили сложность экономической ситуации в Греции
Экономическая ситуация в Греции остаётся сложной, несмотря на возвращение к экономическому росту, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.
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Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал планы российского лидера Владимира Путина посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
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«Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» в матче четвёртого тура РПЛ
«Оренбург» на выезде одержал волевую победу над махачкалинским «Анжи» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СК начал проверку после жёсткой посадки вертолёта в Рязанской области
СК начал доследственную проверку после жёсткой посадки вертолёта Robinson в Рязанской области.
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Клопп прокомментировал травму футболиста «Манчестер Сити» Де Брёйне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
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На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарств российского производства. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.
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Тарасова прокомментировала решение ISU обнулить мировые рекорды в фигурном катании
Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) обнулить мировые рекорды в фигурном катании.
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Захарова прокомментировала решение США перенаправить выделенные Сирии средства
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США перенаправить предназначенные для восстановления Сирии $230 млн на другие цели.
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В Рязанской области вертолёт совершил жёсткую посадку
В Рязанской области вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
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СМИ: «Рубин» готов купить чемпиона Европы 2016 года за €18 млн
Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу.
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В Иерусалиме умер старейший содержащийся в неволе бегемот
Самый старый из содержащихся в зоопарках гиппопотам по кличке Тамми скончался в Иерусалиме в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в зоопарке города.
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Агент Головина опроверг информацию о том, что футболист был в ночном клубе в Монте-Карло
Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, опроверг информацию о том, что футболист был замечен в ночном клубе Twiga в Монте-Карло.
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В США заявили о подготовке к окончательной фазе военной операции для победы над ИГ в Сирии
Соединённые Штаты готовятся к окончательной фазе военной операции для победы над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.
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США ввели санкции в отношении физлиц и военных подразделений Мьянмы
Соединённые Штаты внесли в санкционные cписки четырёх физических лиц и два военных подразделения Мьянмы.
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Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о проверке концертной деятельности певицы
Латвийская певица Лайма Вайкуле не боится проверок своей концертной деятельности в России, поскольку имеет разрешение на работу в стране. Об этом сообщил директор певицы Алексей Яковлев.
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Футболист «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на сентябрьские контрольные матчи
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони огласил список игроков, вызванных на контрольные матчи со сборными Гватемалы и Колумбии.
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В Варшаве демонтируют памятник Благодарности Красной армии
В Варшаве в Скарышевском парке планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии.
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В Госдепе заявили, что финпомощь САР возможна только при выполнении женевских договорённостей
Финансовая помощь на восстановление Сирии будет поступать в страну только после полной реализации женевских договорённостей, заявил помощник госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд.
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Эксперт прокомментировал протест России в адрес США из-за ситуации с диппредставительствами
Доцент МГИМО и политолог Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал протест России в адрес США в связи с продолжающимся грубым нарушением Вашингтоном норм международного права в отношении российских диппредставительств.
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Композитор Артемьев назвал смерть поэта-песенника Зиновьева большой утратой
Композитор Эдуард Артемьев в беседе с НСН назвал смерть поэта-песенника Николая Зиновьева большой утратой.
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Дело о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области передали в Центральный аппарат СК России
Уголовное дело о гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии в Саратовской области передали в Центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Трамп: я уже сделал Америку великой
Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.
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Суд арестовал бывшего телеведущего Андрея Самсонова по делу о стрельбе
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего ведущего программы «Ремонт по-честному» на телеканале РЕН ТВ Алексея Самсонова.
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В Ростовской области возбудили дело по факту взрыва на шахте
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту взрыва на шахте.
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Диана Арбенина сравнила творчество Земфиры и Монеточки
Российская певица Диана Арбенина в интервью для ТАСС сравнила творчество Земфиры и Монеточки.
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РФС обратился в УЕФА с просьбой расследовать нападение на российских журналистов в Греции
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что организация обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой расследовать причины нападения болельщиков греческого клуба ПАОК на российских журналистов.