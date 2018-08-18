Обозреватель Le Figaro: Испания «раскрыла объятия» для беженцев и просит солидарности у Европы

Новый председатель правительства Испании Педро Санчес, принявший с «распростёртыми объятиями» 600 беженцев, призывает к солидарности лидеров Европы, пишет обозреватель Le Figaro Франсуа д’Орсиваль. По его словам, Санчес уже встретился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель и попросил у них помощи на море, чтобы снизить поток беженцев, предоставления виз на месте, чтобы облегчить его ношу, а также денег, необходимых для «финансирования его великодушия».

Став любимчиком левой интеллигенции за то, что «принял с распростёртыми объятиями» 600 беженцев, новый председатель правительства Испании Педро Санчес призывает к солидарности европейских соседей, пишет обозреватель Le Figaro Франсуа д’Орсиваль.

В то время как суда неправительственных организаций заходят в испанские порты, лодки с мигрантами каждый день причаливают к берегам Андалусии. По словам обозревателя, за полгода в страну прибыло около 30 тыс. беженцев. «Такое управление никуда не годится!» — отмечает председатель Народной партии Испании Пабло Касадо, который сменил на этом посту Мариано Рахоя, ушедшего в отставку.

Санчес, как утверждает обозреватель, сперва встретился с Эммануэлем Макроном, а затем и с Ангелой Меркель. Что касается итальянской стороны, то от неё «нечего было ожидать». «С какой же просьбой он обратился? Он попросил помощи на море, чтобы снизить поток беженцев, предоставления виз на месте, чтобы облегчить его ношу, а также денег, необходимых для финансирования его великодушия», — утверждает Франсуа д’Орсиваль. Перевозчики быстро сообразили, что после закрытия доступа к Италии и Мальте они могут пользоваться водными путями Испании.

Обозреватель французского издания напоминает, что в Испании при этом существует демографическая проблема: показатели фертильности испанских женщин с 1982 года не превышают 2%.

Согласно данным национального института статистики Испании, 1 января этого года население Испании не смогло превзойти уровень пятилетней давности — 46,6 млн. жителей против 46,7 млн. в 2013 году. Разница в показателях обеспечивается за счёт снижения или повышения числа иммигрантов. В 2017 году чистая миграция выросла на 51,9%. При этом, как отмечает обозреватель Le Figaro, если раньше в страну приезжали в основном латиноамериканцы, испаноязычные и католики, то теперь — африканцы, франкоговорящие и мусульмане.

«Сегодня мы говорим об экономике, завтра — о национальной идентичности. И это неизбежно», — заключает Франсуа д’Орсиваль.