Europe 1: в Испании и Франции раскрыли преступную сеть по продаже мигрантов в рабство

Испанским правоохранительным органам удалось раскрыть масштабную сеть по торговле людьми в Европе, сообщает Europe 1. Как выяснили следователи, преступники помогали выходцам из Африки перебраться в Испанию, откуда их переправляли во Францию и продавали другим преступным группировкам. Как передаёт издание, всего таким образом было продано в рабство более 350 нелегальных мигрантов.
Испанские правоохранительные органы в сотрудничестве с Интерполом обнаружили хорошо организованную преступную сеть по продаже африканских мигрантов в рабство в Европе, сообщает Europe 1. По информации издания, торговля людьми осуществлялась между Испанией и Францией.
Как удалось выяснить следователям, преступники, действовавшие по большей части на севере Испании, обещали выходцам из Мали, Сенегала, Кот-Д’Ивуара и Новой Гвинеи «райскую жизнь» во Франции. Мигрантов снабжали фальшивыми документами, доставляли в Испанию на небольших судах, а затем переправляли во Францию, где перепродавали их другим преступным группировкам. По информации издания, всего таким образом было продано в рабство более 350 нелегальных мигрантов.
«Во Франции, Великобритании, Германии существуют люди, готовые купить четырёх, пятерых, семерых африканцев, чтобы заставлять их просить милостыню у дверей церквей и супермаркетов или работать в тяжёлых условиях», — поясняет изданию сотрудник управления по борьбе с нелегальной миграцией Жозе Ньето Баррозо, добавляя, что речь идёт о «настоящем рабстве XXI века».
Как передаёт Europe 1, перед отправлением во Францию приезжим даже предлагалось бесплатно провести несколько дней в оздоровительном центре, чтобы «поправить здоровье». После этого приезжих размещали в квартирах, откуда переправляли во Францию на автобусе, поезде или такси.
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