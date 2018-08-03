N-TV: Италия топит европейские ценности в Средиземном море

Италия нарушает права человека и топит европейские ценности в Средиземном море, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Правительство в Риме не останавливается перед запретом на отправление спасённых на воде мигрантов в Ливию, порты которой Европа считает ненадёжными. Более того, Италия заключила с Триполи соглашение, игнорирующее предписания Евросоюза.

«Италия топит европейские ценности в Средиземном море», — сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Ливия стала для беженцев настоящим адом, но лучше пусть мигранты отправляются туда, чем в Италию — во всяком случае, такова позиция Рима. Чтобы её реализовать, страна не гнушается даже нарушением международного права, отмечает немецкий телеканал.

Европейский суд по правам человека ясно дал понять, что он считает недопустимым и что поддерживает. Ещё в 2009 году, когда Италия обнаружила в Средиземном море группу беженцев из Сомали и Эритреи, их отвезли не на итальянский берег, а в Ливию. Некоторые из них в итоге подали жалобу в ЕСПЧ, и в итоге в 2012 году суд обязал Рим не высылать беженцев, а защищать их от возможных пыток и нечеловеческого обхождения в Ливии. Италии пришлось заплатить каждому подавшему жалобу мигранту по €15 тыс., в общей сложности более €300 тыс.

Правозащитные организации радовались этому решению, однако вердикт суда, очевидно, не заставил Рим в корне пересмотреть свою позицию, пишет корреспондент N-TV. Сам факт возникновения подобной ситуации показал, что Италия не в состоянии придерживаться собственных ценностей, которые она разделяет с Европой, полагают эксперты. Вместо того чтобы самой отвозить мигрантов назад, в Ливию, Италия теперь тесно сотрудничает с ливийской береговой охраной. ЕС тоже объединяет усилия с Триполи в борьбе против незаконной миграции, однако Рим в этом отношении опережает Европу: местное правительство заключило с Ливией двусторонне соглашение о сотрудничестве — «и тем самым ступило на особенно шаткую юридическую почву», подчёркивает N-TV.

Рим ведёт себя так, будто никаких ограничений не существует. Италия поддерживает ливийскую береговую охрану финансами, обучением и предоставлением техники. При этом Агентство ЕС по основным правам сформулировало для стран-участниц ряд указаний, направленных на то, чтобы избежать нарушений международного права и выплаты компенсаций. Среди этих правил есть одно, утверждающее, что нельзя просить третьи страны забрать беженцев до их приближения к границам ЕС, если известно, что там они подвергнутся преследованию или серьёзной опасности. По сути, это означает, что любое сотрудничество с Ливией должно подвергаться отдельному рассмотрению, поясняет автор статьи. Однако Италия игнорирует эту директиву.

Ливийская береговая охрана раз за разом против воли возвращала беженцев на сушу — не в Европу, куда они хотели попасть, а в страну, где их «порабощают и насилуют», утверждает немецкий корреспондент. В конце концов, существует право человека на выезд из страны, отмечается в статье.

По версии экспертов немецкого правительства, здесь имеет место нарушение прав человека, потому что судно, попавшее в международные воды возвращается к берегам Ливии, а такого быть не должно. Кроме того, поскольку Италия компенсировала нехватку ливийских судов, отправив в Триполи свой военный корабль, который помог вернуть людей на сушу, Рим также несёт часть ответственности за нарушение права на выезд из страны, продолжает N-TV.

По уверениям немецкого телеканала, есть масса примеров того, как Италия вступает в конфликт с международным правом в Средиземном море. Так, в ноябре 2017 года произошёл трагический инцидент, в ходе которого утонули не менее двадцати мигрантов, потому что корабль ливийской береговой охраны вмешался в спасательную операцию частной организации. Некоторые из выживших подали жалобы — в том числе против Италии, потому что ливийские власти использовали в этом случае «смертельного спасения» судно, которое им предоставила Италия. Решение суда по этому вопросу ещё не принято. Оно может стать первым среди связанных с новым соглашением между Италией и Ливией, считает автор статьи.

В начале недели произошёл ещё один инцидент, когда свыше сотни мигрантов были увезены из международных вод в Триполи, хотя все порты Ливии ЕС считает ненадёжными, поэтому высаживать там людей запрещено.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отрицает ответственность своей страны. В Facebook он написал, что итальянские власти не координировали эту операцию и не участвовали в ней. Для того чтобы прояснить этот вопрос в ЕСПЧ, необходим истец, а в этой роли в Страсбурге могут предстать либо пострадавшие, либо государства. Однако многие страны ЕС по политическим соображениям не хотят брать на себя функцию надзирателя над другими государствами. Германия, к примеру, стремится к более тесному сотрудничеству с Ливией: размещение пограничной охраны и ведение процессов рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища за рубежом входит также и в политику Берлина и Брюсселя, хотя и с большим количеством оговорок, чем в случае с Италией.

Поэтому представитель Левой партии Германии Андрей Хунко предлагает устроить так, чтобы жалобы в ЕСПЧ в подобных случаях подавали такие государства, как Исландия, правительство которой возглавляет премьер-министр от левых зелёных.

Однако пока всё же более вероятно, что в суд на Италию подадут сами пострадавшие, отмечает автор статьи. Вероятно, они застряли где-то в Ливии, однако и раньше удавалось разыскать таких людей и мотивировать их на юридические шаги, отмечает немецкий телеканал. Впрочем, на прояснение ситуации и выплаты компенсаций могут потребоваться годы, заключает N-TV.