Die Welt: итальянский премьер стал человеком Трампа в Европе

Дональд Трамп создаёт новый союз, направленный против Германии, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, визит премьер-министра Конте в Вашингтон поставил Италию на один уровень с Германией и Францией. Глава итальянского правительства стал «человеком Трампа» и его лучшим другом в Европе, потеснив Макрона и Меркель, что может привести к ослаблению позиций Берлина и Парижа и усугубить раскол ЕС.

Наступил момент, которого, вероятно, так ждал Джузеппе Конте: премьер-министр Италии обменялся рукопожатиями с американским президентом Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Die Welt.

При этом политики улыбались и смотрели друг другу в глаза, и всё выглядело так, словно этим жестом они скрепляли заключённое соглашение, полагает автор статьи Штефан Бойтельсбахер. По его мнению, в эти пять секунд перед объективами камер Джузеппе Конте стал частью мировой политики.

Президент США принимал своего итальянского гостя в Белом доме. На совместной пресс-конференции Конте заявил, что считает полученное приглашение знаком нового внимания к Италии — и к нему самому. С точки зрения автора статьи, это говорит о том, как итальянский премьер-министр ощущает себя в своей собственной стране. Там он постоянно оказывается в тени, потому что основное внимание местных СМИ достаётся министру внутренних дел Маттео Сальвини, так что у кого-то даже может сложиться впечатление, что во главе правительства стоит именно он, а не Конте.

Между тем в Вашингтоне между Трампом и Конте царила гармония, пишет Die Welt. Их встреча была победой для обеих сторон: итальянский политик смог выступить в роли государственного деятеля, а американский — заполучить союзника. «Теперь Конте стал человеком Трампа в Европе, — подчёркивает немецкая газета, — его лучшим другом на континенте, который тот только что назвал врагом».

По-видимому, в международных отношениях образовалась новая ось Вашингтон — Рим, и в будущем она будет противостоять старой оси Берлин — Париж, уверен немецкий журналист. Дональд Трамп заключает новый союз против Германии, полагает он. Во время встречи американский президент заявил о партнёрских отношениях с Италией — в отличие от доминирования в отношении Германии и Франции, отмечает издание.

По версии автора, у Трампа и Конте много общего: они следуют дружелюбному курсу в российской политике и скептически относятся к европейским санкциям, не особенно верят в свободную торговлю и хотят прекратить действие многих международных соглашений, а также выступают за жёсткий курс в миграционной политике. Дональд Трамп даже признался, что, по его мнению, итальянское правительство правильно поступает, когда не впускает в свои порты суда со спасёнными беженцами, и многие другие европейские страны должны поступать так же. Возможно, это намёк на действия канцлера Германии Ангелы Меркель, миграционную политику которой американский президент считает слишком либеральной, предполагает Штефан Бойтельсбахер.

С точки зрения корреспондента издания, Конте вполне может стать помощником правительства США и «инструментом для расширения раскола внутри ЕС». Трамп — первый американский президент после Второй мировой войны, который хочет видеть слабую, а не сильную Европу, утверждает автор. Конте, по его мнению, разделяет эту позицию, а Италия играет на континенте не последнюю роль. Она была одной из основательниц ЕС и в настоящее время является третьей по величине экономикой в зоне евро, сообщается в статье. Поэтому Рим обладает достаточным влиянием и может воспрепятствовать европейской интеграции во многих сферах.

До сих пор итальянцы не выступали на равных с влиятельными Берлином и Парижем, однако теперь на их стороне стоит Дональд Трамп, который провёл немало параллелей между собой и Конте. По словам американского президента, они оба — политические аутсайдеры, выступающие за перемены в своих странах и одинаково вынужденные бороться для выполнения своих задач, в частности, по защите граждан от терроризма и неконтролируемой иммиграции. «Есть так много вещей, которые нас объединяют», — в свою очередь, согласился Конте, по словам которого, Италию и США можно считать почти «близнецами».

Союз с Конте и способствование расколу ЕС принесёт Трампу преимущество в торговой политике, отмечает Die Welt. До сих пор американскому правительству приходилось согласовывать свои договора с Еврокомиссией, которая выступает с высоким уровнем осознания собственных интересов, ведь Европа представляет важный рынок для фирм из США. Однако если бы Трамп мог заключать договора с отдельными странами, это наверняка дало бы ему возможность договориться с ними на менее выгодных для них условиях. Для президента, который смотрит на мир глазами бизнесмена, это должно быть немаловажно, считает немецкий журналист.

Как напоминает издание, поначалу хорошие отношения сложились между Трампом и Макроном, но теперь премьер-министр Италии может потеснить французского президента. О том, что Трамп и Конте нашли друг друга, можно было догадаться ещё несколько недель назад, когда американский лидер на саммите G7 в Канаде предложил вернуть в этот круг стран Россию. Все были возмущены этим предложением — кроме Конте, подчёркивает издание.

Меркель и Макрону тогда удалось отговорить Конте от поддержки этой идеи, но тогда он находился на посту премьер-министра считанные дни. Теперь же те времена, по-видимому, остались в прошлом, пишет немецкая газета. Вполне возможно, что, укрепив союз с Трампом, Конте больше не будет так легко поддаваться на уговоры европейцев, заключает Die Welt.