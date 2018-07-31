WP: планы Трампа по экспорту СПГ в Европу оказались слишком оптимистическими

ЕС вряд ли будет строить 11 новых терминалов для сжиженного газа из США, о чём ранее заявил Дональд Трамп, так как уже имеющихся в Европе мощностей более чем достаточно, пишет The Washington Post со ссылкой на заявления экспертов по энергетике. Кроме того, американский СПГ столкнётся с сильной конкуренцией со стороны «Северного потока — 2», «Турецкого потока» и проекта «Шах-Дениз — 2», а также крупнейших производителей сжиженного газа — Катара и Австралии, добавляет издание.

Европа вряд ли изменит свои планы по строительству небольшого числа СПГ-терминалов для импортируемого сжиженного газа, что противоречит заявлениям Дональда Трампа о том, что он получил «надёжные обещания» от ЕС о строительстве до 11 терминалов, пишет журналист The Washington Post Стивен Мафсон.

После совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Трамп заявил, что на прошлой неделе он провёл «фантастическую встречу» с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Однако, несмотря на множество планов, в ближайшее время будут построены не более 3—4 новых заводов, так как уже существующие в Европе 24 производственных сооружения для импорта работают примерно на четверть своей мощности, заявил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Бро.

Кроме того, ЕС обладает ограниченными возможностями для ускорения строительства новых заводов частными компаниями. «У нас уже есть достаточная мощность. Возможно, нам понадобится чуть больше в некоторых районах. Во всём остальном я не понимаю, зачем нам 11 новых заводов», — отметил Бро. Кроме того, американский сжиженный газ должен будет конкурировать с «Северным потоком — 2», «Турецким потоком» и проектом «Шах-Дениз — 2», добавляет автор материала.

В свою очередь, в ходе своего визита в Вашингтон на прошлой неделе Жан-Клод Юнкер был более осторожен относительно планов Трампа. «Мы готовы инвестировать в инфраструктуру и новые терминалы, которые смогут принимать импорт сжиженного газа из США и других стран, но в основном из США, если условия будут подходящими, а цены конкурентными», — отметил политик.

Сжиженный газ вынужден конкурировать с газом из России, где стоимость производства крайне низкая. Кроме того, стоимость поставок газа через газопровод гораздо ниже, чем стоимость сжижения газа, его транспортировки на специальном танкере и превращения его снова в газообразную форму. При этом среди производителей сжиженного газа имеет место сильная конкуренция. Крупнейшие страны — производители СПГ — Катар и Австралия — будут конкурировать с США даже после запуска новых американских инфраструктурных объектов для экспорта, резюмирует автор The Washington Post.