NZZ: «газовое оружие» Кремля Украину больше не пугает

Благодаря изменению рыночных условий, «сланцевой революции» и поставкам сжиженного газа Украина добилась «независимости от России», и «газовое оружие» Москвы больше не пугает Киев, пишет Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, из-за нежелания Кремля прекратить вооружённый конфликт украинцы «бесповоротно решили пойти по западному пути», добавляет издание.

«Стратегия России по использованию газовых поставок Украине с целью оказания влияния на неё провалилась», — пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маттиас Бенц. В «эпическом газовом споре» Стокгольмский арбитражный суд полностью встал на сторону Киева. Однако «российские угрозы» потеряли свою силу ещё раньше, отмечает автор. Украина уже два года обходится без российского газа. То, что ранее считалось немыслимым, стало возможно благодаря украинскому «усилию, увеличению собственного производства и изменившимся рыночным условиям». Международный газовый рынок стал более гибким благодаря «сланцевой революции» в США, поставкам сжиженного газа и более мощным газовым сетям.

Украине удалось добиться замещения импорта российского газа поставками из стран ЕС, таких как Словакия. «Эта новая независимость в вопросах энергетики — одно из величайших достижений Украины после «евромайдана». Таким образом, Украина и Россия могут быть на равных: газовое оружие больше не пугает», — считает автор материала.

Однако в военной сфере Москва не хочет отказываться от «средств давления». На востоке Украины «поддерживается вооружённый конфликт» с целью «принудить Киев рано или поздно вернуться в сферу влияния российского блока», утверждает Бенц. «Когда-нибудь Путин должен понять, что он потерял не только важного потребителя газа, но и сердца украинцев. Братский народ бесповоротно решил пойти по западному пути, как раз из-за российской агрессии», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.