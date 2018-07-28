DWN: на европейском рынке американский и российский газ в разных весовых категориях

Американскому сжиженному газу не суждено играть доминирующую роль на европейском энергетическом рынке, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В Европе LNG из США, конечно же, представляет конкуренцию российскому природному газу, «вот только масштабы совершенно несоизмеримы», пояснил эксперт Commerzbank в интервью немецкому изданию.

Доминирующую роль на европейском энергетическом рынке сжиженный газ из Соединённых Штатов, по оценкам аналитиков, играть не будет, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как утверждают в Министерстве энергетики США, до сих пор в Европе американский сжиженный газ закупали такие страны, как Португалия, Италия, Турция и Испания. Единичные поставки проводились также в Польшу и Литву, отмечает немецкое издание.

Конкурировать же на европейском энергетическом рынке Соединённым Штатам приходится не только с Россией, но и, например, с Норвегией, Катаром, Алжиром, Ливией, Азербайджаном, Нигерией и Перу, уточняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

За ответом на вопрос, может ли сжиженный газ из США составить конкуренцию российскому газу в Европе, немецкое издание обратилось к главе отдела коммерческих исследований Commerzbank Юджину Вайнбергу.

«Я понимаю, что СМИ и политики пытаются представить сжиженный газ из США конкурентом российскому газу, а санкции — элементом торговой войны. Я бы не переоценивал этот эффект, ведь и без «Северного потока — 2» Соединённые Штаты поставляли бы свой сжиженный газ в Европу. Эффект американского сжиженного газа на совокупный энергетический микс в Европе, однако, будет довольно незначительным. К тому же Россия продолжит поставлять в Европу свой природный газ в тех же объёмах. Сжиженный газ из США, конечно же, представляет конкуренцию российскому газу, вот только масштабы совершенно несоизмеримы», — пояснил аналитик.

Кроме того, составить серьёзную конкуренцию природному газу из России американскому сжиженному газу мешает его довольно высокая цена. В этом сходятся эксперты как аналитического центра Brookings Institution, так и отраслевого интернет-портала Oilprice, подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.