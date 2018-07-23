Handelsblatt: первый СПГ-терминал в Германии развеет слухи о российской зависимости

Берлин планирует построить на немецкой земле первый терминал для приёма сжиженного газа, сообщает Handelsblatt. Как считает издание, он поможет опровергнуть упрёки главы Белого дома Дональда Трампа в том, что Германия зависит от российских энергоресурсов и не допускает на свой рынок американский газ.
Немецкие власти собираются построить первый в Германии терминал для приёма сжиженного газа, сообщает Handelsblatt. Он будет расположен в городе Брунсбюттель в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Местные власти и Берлин поддерживают эту инициативу.
В пользу проекта говорит ряд «сильных политических аргументов», поясняет издание. Первый СПГ-терминал сможет опровергнуть упрёки главы Белого дома в том, что Германия зависит от российских энергоресурсов и не допускает на свой рынок американский газ. Активнее всего президент США выступает против «Северного потока — 2». Для него этот проект — «бельмо на глазу». К тому же его не так волнует энергетическая безопасность Германии, как желание продавать Берлину американский СПГ.
В торговом конфликте с США тема энергоресурсов играет большую роль, поясняет издание. Американцы настаивают на том, чтобы им предоставили выход на европейский газовый рынок. При этом их главная цель — Германия, так как она относится к числу тех стран, у которых есть выход в море, но которые не могут принимать сжиженный газ.
Долгое время в Германии не обсуждалась возможность закупки СПГ. Этот вид газа дороже обычного, который идёт по трубам, что обусловлено сложностью процесса его сжижения, а также доставки. Но у него есть и свои преимущества, в частности, универсальность использования и экологичность. У СПГ хорошие перспективы, считают эксперты. К тому же, если Россия начнёт взвинчивать цены, спрос на него только вырастет. Сейчас российский природный газ вынужден существовать в условиях жёсткой конкуренции, что усиливает позиции ЕС как импортёра газа, подчёркивает Handelsblatt.
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