Tagesspiegel: споры вокруг «Северного потока — 2» придётся урегулировать, несмотря на протесты Украины

Времени для согласования позиций по «Северному потоку — 2» остаётся всё меньше, поскольку газопровод планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2019 года, когда заканчиваются и российско-украинские договоры по транзиту, сообщает Der Tagesspiegel. Маловероятно, что «Газпром» и «Нафтогаз» в ближайшее время урегулируют свои взаимные судебные споры. Поэтому общие переговоры с участием ЕС и Германии в Берлине приобретают особенно важное значение, подчёркивается в статье.

Длительный спор вокруг трубопровода «Северный поток — 2» уже приобрёл «мировую политическую проекцию», пишет Der Tagesspiegel. Тем не менее министр экономики Германии Петер Альтмайер настроен оптимистично и уверен, что Россия, Украина и Евросоюз смогут договориться и выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом немецкий политик заявил в Берлине, где во вторник стартовали очередные международные переговоры по «Северному потоку — 2», чтобы зафиксировать спорные моменты и определить план дальнейших действий, поясняется в статье.

Исходные позиции сторон «практически несовместимы», а между тем время поджимает, отмечает Der Tagesspiegel: по плану новый газопровод должен быть введён в эксплуатацию уже в конце 2019 года, и тогда же заканчиваются российско-украинские договоры по транзиту. При этом Россия и Украина уже выдвинули друг против друга встречные иски, касающиеся существующих договоров о транзите газа.

Как объявил в понедельник украинский государственный концерн «Нафтогаз», он готов снизить тарифы на 20%, если «Газпром» гарантирует объём ежегодного транзита в размере 141 млрд кубометров, говорится в статье. Это примерно соответствует уровню 1998 года, когда Украина была практически монополистом транзита российского газа на Запад. Однако достичь аналогичных объёмов сегодня будет возможно лишь в том случае, если «Газпром» откажется от своей экспортной монополии и весь газ из Центральной Азии будет идти напрямую по российской трубе на Запад. Маловероятно, что «Газпром» согласится открыть своему непосредственному конкуренту такой доступ к рынку, полагает Der Tagesspiegel.

В свою очередь, «Газпром» уже подсчитал, что его расходы на транзит через Балтийское море примерно на треть ниже, чем предлагает Украина. Поэтому Киев теперь пытается оказать давление на Россию при помощи юридических средств, отмечается в статье: «Нафтогаз» подал на «Газпром» иск в Стокгольмский арбитраж, специализирующийся на экономических спорах, требуя компенсацию «за нарушение условий договора». Российский концерн ответил встречным иском, а Стокгольм в результате вынес решение как в пользу, так и против «Газпрома». Промежуточный итог — российский концерн обязали выплатить украинским партнёрам порядка $2 млрд, и для взыскания этой суммы недавно был наложен арест на активы «Газпрома» на Украине, напоминает Der Tagesspiegel.

Насколько серьёзно Россия воспринимает этот судебный спор, стало понятно в ходе встречи, когда российский президент Владимир Путин заявил, что новое газовое соглашение с Украиной возможно, только если «оба экономических субъекта урегулируют свой спор в Стокгольмском арбитраже», говорится в статье. Однако маловероятно, что «Газпром» и «Нафтогаз» в ближайшее время действительно придут к соглашению, полагает автор. Поэтому общие переговоры с участием Евросоюза и Германии, которые начались в Берлине, приобретают особенно важное значение, подчёркивает Der Tagesspiegel.

У Германии тоже есть экономические интересы, которые совпадают с российской позицией, — однако «однозначная солидарность» Берлина с «Газпромом» спровоцировала бы политические разногласия не только с Украиной, но и с Польшей и странами Балтии, отмечается в статье. Кроме того, существует и «последнее техническое препятствие» в лице Дании, которая до сих пор ещё не дала согласия на прокладку трубопровода через свои территориальные воды. Копенгаген намерен провести в ЕС дополнительные переговоры относительно «Северного потока — 2», поясняет автор.

Украина все последние 30 лет постепенно теряла свою роль в транзите сибирского газа в Западную Европу, напоминает Der Tagesspiegel. Если после распада СССР около 90% экспорта сырья из России шло через украинскую территорию, то после постройки трубопровода «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу в 1999 году доля транзита Украины сократилась до 75%, а с вводом в эксплуатацию «Северного потока» в 2011 году — до 50%.

Если же после 2019 года будет полностью задействован «Северный поток — 2» и трубопровод через Турцию, то на долю украинского транзита останется всего 10%, говорится в статье. Тем не менее этот транзит всё ещё будет существовать — и это означает, что условие правительства ФРГ будет всё же формально выполнено, заключает Der Tagesspiegel.