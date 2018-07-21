Economist: «Северный поток — 2» укрепит позиции России

Несмотря на многочисленные скандалы вокруг «Северного потока — 2», этот масштабный проект, судя по всему, всё же будет завершён, пишет The Economist. Как подчёркивается в материале журнала, газопровод станет серьёзным экономическим козырем для Москвы, и это может в итоге выйти боком Германии.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию уже давно «преследуют скандалы» — однако, вопреки продолжавшимся не один год «трансатлантическим и внутриевропейским распрям» вокруг проекта, «вероятность того, что он будет успешно продолжаться, становится всё явственнее», пишет The Economist. Как отмечается в материале журнала, рядом с городом Грайфсвальд на северо-востоке Германии уже начались работы по прокладке траншеи на дне Балтийского моря, и всего через несколько недель должна начаться прокладка труб.

Между тем, европейские эксперты утверждают, что руководство Евросоюза меняет политику в отношении газопровода: если раньше главной целью было предотвращение реализации проекта, то теперь Брюссель работает прежде всего над тем, чтобы «сгладить его удар по Украине», которая «рискует потерять свою прибыльную роль транзитного узла для поставки российского газа в Европу», говорится в статье. «Есть ощущение, что его уже не остановить», — цитирует The Economist Марко Альверу, главу крупнейшего газотранспортного оператора в Европе Snam.

Над компаниями, спонсирующими проект — включая российский Газпром, немецкие Uniper и Wintershall, австрийскую OMV, французскую Engie и Royal Dutch Shell — всё ещё нависает угроза американских санкций, подчёркивает автор статьи. Тем не менее, в результате недавнего визита Дональда Трампа в Европу санкции стали казаться менее вероятными: хотя американский президент сначала раскритиковал Германию, назвав её в связи с участием в проекте «пленницей» России, после встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что понимает, что движет Берлином, говорится в материале. «Больше того, он, по всей видимости, в сущности дал согласие на дальнейшую реализацию «Северного потока — 2», заявив, что американские компании будут соревноваться с газопроводом и поставлять в Европу сжиженный газ (СПГ)», — пишет обозреватель The Economist.

Как подчёркивает автор статьи, с точки зрения бизнеса это — хорошие новости: рост доступности относительно дешёвого российского газа поможет требовательным к энергии европейским промышленным гигантам соревноваться с американскими конкурентами, а также снизит зависимость германских газовых компаний от восточноевропейских посредников и даст им самим возможность перепродавать газ. Вместе с тем, американским и любым другим поставщикам СПГ после реализации проекта станет гораздо сложнее закрепиться в Европе, поскольку газ дешевле не сжижать, а поставлять при помощи газопровода — а это «снизит энергобезопасность в регионе, собственные запасы газа которого в Нидерландах и Северном море снижаются», предостерегает журналист. По данным The Economist, в первом квартале нынешнего года Европа получила 41% потребляемого ею газа через российские газопроводы, и лишь 12% — в виде СПГ (причём Америка поставила всего 1% от этого количества). Кроме того, доступность газа будет мешать движению Европы к чистой энергии, полагает автор.

Как рассказала в интервью журналу сотрудница Германского фонда Маршалла США Кристин Берзина, с тех пор, как ФРГ в семидесятые годы прошлого века нормализовала отношения с ГДР, германские компании «ощущали себя в безопасности от московских проказ», однако «Северный поток — 2» увеличит зависимость Европы от российского газа в тот момент, когда её собственные запасы газа иссякают. «Россия организует себе карты получше, — приводит The Economist слова эксперта, — а Германия этого пока не осознала».

В краткосрочной же перспективе «Северный поток — 2» может ударить по украинскому Нафтогазу, который в прошлом году заработал $2,8 млрд на поставке российского газа дальше на запад, но регулярно подвергается «травле со стороны Газпрома», предупреждает автор. Хотя между компаниями при посредничестве Евросоюза ведутся переговоры, некоторые опасаются, что при дальнейшей реализации проекта России «не нужно будет давать такие серьёзные гарантии честной игры на Украине». ««Северный поток — 2» не зря стал таким скандальным», — подытоживает обозреватель The Economist.