Bloomberg: Россия побила рекорд по поставкам газа в Европу

Поставки российского газа в Евросоюз достигли рекордного объёма для данного времени года, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, это совпало с началом переговоров «Газпрома» с «Нафтогазом» по поводу транзита газа в ЕС через Украину со следующего года.
В то время как Россия начинает проводить переговоры с Украиной по экспорту газа в ЕС после 2019 года, поставки российского энергоресурса в Евросоюз достигли рекордного объёма для данного времени года, сообщает Bloomberg.
По расчётам издания, основанным на информации «Газпрома», объём поставок в день в первые две недели июля в среднем составил 513 млн кубометров, что на 5% больше, чем годом ранее. Представители энергетической компании во вторник приехали в Берлин для переговоров по транзиту газа через Украину со следующего года.
«Газпром», газ которого составляет треть от всего поставляемого в Европу газа, планирует побить прошлогодние рекордные поставки в регион и расширить свою долю рынка в последующие годы. Как пишет издание, энергетический гигант, поддерживаемый Кремлём, стремится сократить свою зависимость от Украины, через которую сейчас проходит почти половина российского энергоресурса, путём открытия новых трубопроводов через Балтийское и Чёрное моря к концу следующего года.
Украина утверждает, что Россия не сможет обойтись без советской трубопроводной сети, особенно с учётом рисков санкций США в отношении проектов «Газпрома». Ещё одна проблема заключается в ежегодном техническом обслуживании трубопроводов, требующих перенаправления газа.
«Газпром» и украинский «Нафтогаз» в течение многих лет вели споры о пошлинах на транзит газа и ценообразовании, а в 2009 году подписали контракт по поставкам газа, действие которого заканчивается в следующем году. Переговоры в Берлине дали начало серии обсуждений будущего сотрудничества, отмечает Bloomberg.
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