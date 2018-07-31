WAZ: Вагенкнехт призвала ЕС снизить зависимость от США и улучшить отношения с Россией

Вместо того чтобы делать ставку на «иллюзорные соглашения» с Вашингтоном, ЕС должен стремиться к снижению зависимости от США, заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung председатель фракции левых в немецком бундестаге Сара Вагенкнехт. Для этого, по словам политика, необходимо укреплять экономику Германии и налаживать отношения с Россией.
Согласие Брюсселя облегчить импорт американского сжиженного газа в ЕС, а также увеличить объёмы ввозимой из США сои вызвало волну критики в немецком бундестаге, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Речь идёт о «торговой сделке», которую глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заключил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом во время своего недавнего визита в Вашингтон, уточняет немецкая газета.
«У Юнкера не было полномочий давать подобные обещания, — заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. — Ведь он не сможет заставить компании и страны ЕС закупать сою и сжиженный газ в США».
Вместо того чтобы делать ставку на «иллюзорные соглашения», Европейский союз должен стремиться к снижению зависимости от Соединённых Штатов, констатировала Вагенкнехт. Для этого, по её словам, необходимо укреплять экономику Германии и налаживать отношения с Россией.
К критике Вагенкнехт в адрес торговой сделки между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом присоединился и председатель фракции зелёных в бундестаге Антон Хофрайтер.
«Благодаря визиту Юнкера к Трампу дальнейшего обострения в торговом конфликте с Соединёнными Штатами в настоящий момент не ожидается. Однако цена, которую нам приходится платить, определённо, слишком высока, — заявил Хофрайтер в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. — Если в Европу будут ввозить больше трансгенной сои и сланцевого газа, то расплачиваться за это придётся климату и окружающей среде».
Боевики террористической организации «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за наезд на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, а ещё трое пострадали.
Актёры фильма о супергероях «Стражи галактики» поддержали уволенного ранее киностудией Walt Disney Studios режиссёра картины Джеймса Ганна, выразив надежду на продолжение совместной работы с ним в будущем.
Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, будет продан на аукционе. Об этом сообщает Motors.co.uk.
По меньшей мере три человека погибли, ещё шесть пострадали в ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Руководитель ближневосточного бюро телеканала RT, член жюри премии Khaled Alkhateb Memorial Awards Пола Слиер рассказала, чем руководствовалась она и её коллеги в ходе оценки представленных на конкурсе работ.
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
В докладе британского парламента «Фейковые новости», который содержит главу о противодействии «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT и агентству Sputnik, прослеживается стремление ввести сетевую цензуру. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов отметил мужество и профессионализм лауреатов международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой RT в память о погибшем журналисте Халеде аль-Хатыбе.
Cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что особое внимание в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи уделяется формированию конституционной комиссии САР.