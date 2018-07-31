WAZ: Вагенкнехт призвала ЕС снизить зависимость от США и улучшить отношения с Россией

Вместо того чтобы делать ставку на «иллюзорные соглашения» с Вашингтоном, ЕС должен стремиться к снижению зависимости от США, заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung председатель фракции левых в немецком бундестаге Сара Вагенкнехт. Для этого, по словам политика, необходимо укреплять экономику Германии и налаживать отношения с Россией.

Согласие Брюсселя облегчить импорт американского сжиженного газа в ЕС, а также увеличить объёмы ввозимой из США сои вызвало волну критики в немецком бундестаге, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Речь идёт о «торговой сделке», которую глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заключил с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом во время своего недавнего визита в Вашингтон, уточняет немецкая газета.

«У Юнкера не было полномочий давать подобные обещания, — заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. — Ведь он не сможет заставить компании и страны ЕС закупать сою и сжиженный газ в США».

Вместо того чтобы делать ставку на «иллюзорные соглашения», Европейский союз должен стремиться к снижению зависимости от Соединённых Штатов, констатировала Вагенкнехт. Для этого, по её словам, необходимо укреплять экономику Германии и налаживать отношения с Россией.

К критике Вагенкнехт в адрес торговой сделки между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом присоединился и председатель фракции зелёных в бундестаге Антон Хофрайтер.

«Благодаря визиту Юнкера к Трампу дальнейшего обострения в торговом конфликте с Соединёнными Штатами в настоящий момент не ожидается. Однако цена, которую нам приходится платить, определённо, слишком высока, — заявил Хофрайтер в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. — Если в Европу будут ввозить больше трансгенной сои и сланцевого газа, то расплачиваться за это придётся климату и окружающей среде».