Der Tagesspiegel Оригинал

Депутат Европарламента о встрече Трампа с Юнкером: война не закончилась — это всего лишь передышка

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Встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского президента Дональда Трампа в Белом доме не принесла особых результатов, считает член Европарламента от ФРГ Удо Бульман. В интервью Der Tagesspiegel он назвал промежуточные договорённости, которых удалось достичь, всего лишь «передышкой» в продолжающейся торговой войне США и Европы.
Депутат Европарламента о встрече Трампа с Юнкером: война не закончилась — это всего лишь передышка
Reuters

Подводя итоги переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского президента Дональда Трампа, член Европарламента от ФРГ Удо Бульман не решился присудить победу ни одному из них. В интервью Der Tagesspiegel он заявил, что в торговой войне всего лишь наступила «передышка». «По существу, не так уж и много чего изменилось: пошлины США на сталь и алюминий продолжают действовать. И ответные пошлины европейцев тоже», — пояснил европарламентарий. По его словам, торговые ограничения ЕС наносят Трампу большой урон, ведь они бьют непосредственно по его избирателю.

Глава Белого дома внушил своим сторонникам ложное впечатление, что торговые войны выигрываются легко, продолжает Бульман. Теперь он оказался в затруднительной ситуации из-за своей торговой политики, а также отношений с Россией. «Поэтому теперь он продолжает двигаться зигзагами и перед своими сторонниками строит из себя эксперта по заключению сделок. По-видимому, он надеется, что это обеспечит ему рейтинги на промежуточных выборах в ноябре», — изложил своё видение европейский политик.
 
Но и Юнкер не смог добиться многого, продолжает Бульман. Он может гарантировать только то, что США не примут дополнительные пошлины на ввоз автомобилей, пока идут переговоры о торговом соглашении. На другие же аспекты глава Еврокомиссии повлиять не сможет. Это касается и увеличения поставок в Европу соевых бобов из США и американского сжиженного природного газа (СПГ). «У нас не командная экономика», — напомнил Бульман.
 
«Когда европейские компании, занимающиеся газоснабжением, выбирают тот или иной источник (поставок. — ИноТВ), то это зачастую вопрос цены, конкуренции и безопасности. Зачем европейским предприятиям закупать американский СПГ, если поставки «Газпрома» более конкурентоспособны, а энергетические компании считают их надёжными?» — отметил европарламентарий, настояв на том, что Юнкер никак не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию. Впрочем, он может создать «инфраструктурные предпосылки» для импорта СПГ, что уже делается за счёт строительства терминалов для приёма этого типа газа.
 
Это хорошо, что Европа и США говорят о том, как развивать свои торговые отношения, признаёт Бульман, но такие вопросы одной встречей в Белом доме не решаются. Нужно задействовать Европарламент, ведь без его мандата любая попытка Еврокомиссии обречена на неудачу, заключает немецкий политик. 
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Der Tagesspiegel Германия Европа
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