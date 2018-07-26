Figaro: вопреки стараниям Брюсселя, страны ЕС не горят желанием строить центры для мигрантов

Европейские страны не горят желанием строить на своей территории «контролируемые центры» по содержанию беженцев, сообщает Le Figaro. Несмотря на единогласно одобренное соглашение, в соответствии с которым все прибывающие в Европу мигранты должны содержаться в таких центрах, ни одна страна ЕС до сих пор не дала согласия на претворение инициативы в жизнь. Таких критиков миграционной политики ЕС, как Италия, не удалось переубедить даже обещанием существенной финансовой помощи из европейского бюджета, отмечает издание.

Европейская комиссия пытается «спасти» соглашение о беженцах, заключённое между странами ЕС на июньском саммите по вопросам миграции, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, тогда представителям европейских государств потребовалась целая ночь, чтобы прийти к согласию и подписать документ, в котором утверждалось, что прибывшие в Европу мигранты должны размещаться в «контролируемых центрах, созданных в странах ЕС». При этом в тексте неоднократно подчёркивалось, что создание таких центров должно быть «добровольным» решением стран — членов ЕС.

В этом и заключается загвоздка, замечает издание. Несмотря на то что текст соглашения был единогласно одобрен всеми участниками саммита, на сегодняшний день ни одна из 28 стран, входящих в ЕС, не согласилась разместить на своей территории подобный центр.

Последняя попытка склонить европейские страны к выполнению условий соглашения была предпринята во вторник, когда Еврокомиссия предложила покрывать все расходы на содержание центров по приёму беженцев из расчёта €6 тыс. на каждого принятого страной мигранта. Опубликованный Европейской комиссией документ предусматривает также выделение для этих целей человеческих ресурсов и оказание технической поддержки.

При этом представители комиссии не смогли уточнить, о какой сумме может идти речь в конечном итоге, ограничившись заверениями, что необходимые средства имеются в европейском бюджете в достаточном количестве, отмечает газета.

Несмотря на то что новое предложение, по сути, представляет собой всего лишь «концепцию», европейское руководство требует запуска «пилотного проекта» как можно скорее. В ближайшие дни планируется дальнейшее обсуждение программы строительства центров с 28 членами ЕС. Однако, к примеру, премьер-министр Италии Маттео Сальвини уже высказался против инициативы Еврокомиссии и повторил, что не намерен строить «контролируемый центр» в собственной стране: «Если они хотят раздавать деньги, путь раздают их кому-то другому. Италия не нуждается в подачках», — заявил лидер «Лиги Севера».