N-TV: немецкие правозащитники усомнились в пользе «центров контроля беженцев»

Открытие первых центров по контролю над мигрантами в Баварии подверглось критике со стороны немецких правозащитников, политиков и специалистов по интеграции, сообщает N-TV. По словам руководителя немецкого филиала международной организации «Спасём детей» Сузанны Крюгер, эти центры мешают «адекватному взрослению детей беженцев» и провоцируют «напряжённость и агрессию».
Международная правозащитная организация «Спасём детей» подвергла критике создание центров для контроля над мигрантами в Германии и открытие первых из них в Баварии, сообщает N-TV. По словам представителей организации, эти центры не представляют собой подходящее «место для детей и семей».
«Центры для мигрантов препятствуют адекватному взрослению детей, они создают напряжённость и агрессию», — заявила руководитель немецкого филиала «Спасём детей» Сузанна Крюгер. «Дети беженцев обладают теми же правами и потребностями, что и все дети», в том числе правом на образование, здравоохранение и защиту, и их нельзя игнорировать или пренебрегать ими, подчеркнула Крюгер.
Как отмечает издание, эксперты критически относятся к «ограждённым и изолированным лагерям». Против них выступили специалисты по интеграции, представители церкви, оппозиционных партий, а также профсоюзов.
При этом влиятельные представители экономики Германии предостерегают об «ошибках в немецкой политике в отношении беженцев». «Последние месяцы не были благотворны для работы по интеграции на предприятиях и в обществе», — заявил президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер. «Дебаты об интеграции не должны блокировать всю работу правительства», — подытожил Вользайфер.
Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала тот факт, что президент США Дональд Трамп обратился к главе Минюста США Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование дела о якобы осуществлённом Россией вмешательстве в американские выборы.
Представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) Владимир Монтейро назвал спекуляцией сообщения о применённых пытках в отношении троих погибших в ЦАР российских журналистов.
Освобождённая из израильской тюрьмы 30 июня палестинская активистка Ахед Тамими рассказала RT о пережитом опыте и о своих планах на будущее. Тамими восемь месяцев находилась в тюрьме по обвинениям в рукоприкладстве в отношении израильского военного.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал RT, что гибель журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) напоминает аналогичную гибель советских работников СМИ Виктора Ногина и Геннадия Куринного в 1991 году в Югославии.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) не скандировал лозунг «Слава Украине».
Научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории, доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на критику в свой адрес, появившуюся после его победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который состоялся в Москве.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов назвал сумму ущерба, который понёс город в результате ДТП с участием автомобиля нападающего сборной России и ФК «Краснодар» Фёдора Смолова.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) отговаривали российских журналистов от посещения опасных районов страны.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление коммерческого директора «Нафтогаза» о том, что американские санкции или позиция датской стороны могут остановить строительство «Северного потока — 2».