N-TV: немецкие правозащитники усомнились в пользе «центров контроля беженцев»

Открытие первых центров по контролю над мигрантами в Баварии подверглось критике со стороны немецких правозащитников, политиков и специалистов по интеграции, сообщает N-TV. По словам руководителя немецкого филиала международной организации «Спасём детей» Сузанны Крюгер, эти центры мешают «адекватному взрослению детей беженцев» и провоцируют «напряжённость и агрессию».

Международная правозащитная организация «Спасём детей» подвергла критике создание центров для контроля над мигрантами в Германии и открытие первых из них в Баварии, сообщает N-TV. По словам представителей организации, эти центры не представляют собой подходящее «место для детей и семей».

«Центры для мигрантов препятствуют адекватному взрослению детей, они создают напряжённость и агрессию», — заявила руководитель немецкого филиала «Спасём детей» Сузанна Крюгер. «Дети беженцев обладают теми же правами и потребностями, что и все дети», в том числе правом на образование, здравоохранение и защиту, и их нельзя игнорировать или пренебрегать ими, подчеркнула Крюгер.

Как отмечает издание, эксперты критически относятся к «ограждённым и изолированным лагерям». Против них выступили специалисты по интеграции, представители церкви, оппозиционных партий, а также профсоюзов.

При этом влиятельные представители экономики Германии предостерегают об «ошибках в немецкой политике в отношении беженцев». «Последние месяцы не были благотворны для работы по интеграции на предприятиях и в обществе», — заявил президент Центрального союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер. «Дебаты об интеграции не должны блокировать всю работу правительства», — подытожил Вользайфер.