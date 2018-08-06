Deutsche Wirtschafts Nachrichten: в Италии решается судьба всего Евросоюза

Тяжёлая экономическая ситуация в Италии может привести к «катастрофическому кризису» во всём Европейском союзе, предостерегает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом в бедственном положении Рима во многом виноваты финансовые институты ЕС, убеждён автор статьи Рональд Баразон. Своей стратегией «санации» и непродуманной политикой экономии они наносят стране большой ущерб.

Все признаки свидетельствуют о том, что события в Италии могут привести к «катастрофическому кризису» в ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В этой стране сейчас буквально решается судьба Евросоюза, считает автор статьи Рональд Баразон. Дело в том, что у Рима скопился большой долг, а новые власти своими действиями, похоже, только усугубляют сложившуюся ситуацию. Уже сейчас эксперты ЕС, Мирового валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) планируют принять в Италии те же меры по санации экономики, что и в Греции. Но дело в том, что именно они и разорили Афины, подчёркивает журналист.

На данный момент ряд сфер итальянской экономики обладает «взрывным потенциалом», продолжает издание. Ежегодный дефицит государственного бюджета составляет порядка €40 млрд. У страны накопилось долгов на сумму €2200 млрд. Итальянский институт по сбору статистики ISTAT отмечает существенный спад конъюнктуры в первой половине 2018 года. К тому же иностранные рынки утратили доверие к Риму, отмечает Баразон.

Эти проблемы могут легко привести к финансовому кризису, предостерегает издание. И чтобы этого не допустить, нужно проводить очень гибкую политику для успокоения рынков, но только с учётом внутриполитических условий. Дело в том, что сейчас итальянские власти вынуждены бороться с бедностью и для этого планируют снизить налоги, а также пенсионный возраст, что обойдётся в миллиарды, поясняет журналист.

На данном этапе самой главной задачей Баразон считает увеличение ВВП, который, по его расчётам, должен вырасти как минимум на 30%. Также необходимо добиться роста инвестиционной квоты в целях раскрытия промышленного потенциала итальянских предприятий, советует автор. За прошедшие годы этот показатель упал с 20% от ВВП до 16,5%. Автор связывает это в первую очередь с непродуманной политикой экономии ЕС, которая тормозит развитие инфраструктуры и новых технологий.

«Предвыборный девиз (новых властей Италии. — ИноТВ) о том, что больше никто не будет подчиняться диктату Брюсселя, вполне может приобрести смысл, если перестать экономить там, где это не нужно, и сделать инвестиции в будущее главным приоритетом», — рассуждает Баразон. По его мнению, стратегия Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ по «санации» экономически слабых государств нелогична.

Прежде чем приводить в порядок государственный бюджет, нужно приложить все усилия для увеличения ВВП, снизив таким образом безработицу и увеличив налоговые сборы и социальные расходы, советует автор. К тому же меры по экономии должны соответствовать внутриполитическим условиям. Ошибки, которые допускают европейские эксперты, наносят большой ущерб, и Греция служит тому ярким примером. Попытки ЕС наладить там экономику привели к «фиаско». И специалисты в Риме должны внимательно ознакомиться с итогами этой деятельности, советует автор.